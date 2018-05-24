Коллегия суда Алматы отменила решение по иску компании Какимжанова к Forbes и Ratel.kz

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда отменила решение Медеуского районного суда города Алматы от 20 февраля по иску АО «К-Дорстрой» бизнесмена Зейнуллы Какимжанова к журналистам и изданиям Forbes Kazakhstan и Ratel.kz, сообщает Forbes.kz .

Коллегия вынесла постановление «об отказе в удовлетворении исковых требований АО «К-Дорстрой» к Процентову Виталию Николаевичу, ТОО «United Media Group», Воротилову Александру Сергеевичу, ТОО «ИТАЮ», Асипову Марату Сапабековичуо защите деловой репутации юридического лица».

Медеуский районный суд Алматы в своем решении от 20 февраля удовлетворил требования «К-Дорстрой» и признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространённые Виталием Процентовым на пресс-конференции в Алматы 12 июля 2016 года. Суд тогда обязал редакции Forbes.kz и Ratel.kz удалить почти все материалы про АО «К-Дорстрой», а журналистов – извиниться.

В прошлом году суд удовлетворил иск Зейнуллы Какимжанова и его сына Ильхалида к тем же ответчикам и обязал их выплатить солидарно более 50 млн. тенге и принести публичные извинения.

Между тем в конце марта Зейнулла Какимжанов обратился с заявлением об уголовном преследовании журналистов двух изданий по обвинению в распространении заведомо ложной информации. 2 апреля в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В настоящее время известно, что в статусе обвиняемого по этому делу проходит главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, еще несколько журналистов имеют статус свидетелей с правом на защиту.