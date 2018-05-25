Мир за ночь. 24-25 мая 2018 года

Дональд Трамп отменил переговоры с Северной Кореей из-за гневных заявлений её руководства, США ввели новые санкции в отношении Ирана, министры энергетики России и Саудовской Аравии обговорят возможное снижение ограничения на добычу нефти участников сделки ОПЕК+, Россия выразила готовность возобновить переговоры по Украине с Францией и Германией.

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об отмене встречи говорится в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру, пишет BBC. «Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу», - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.

При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз. «Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь», - написал американский президент.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что письмо Трампа передано в Пхеньян. Кроме того, Помпео признал, что у запланированного на 12 июня саммита с Пхеньяном не могло быть удачного исхода. Об этом ранее много говорили независимые эксперты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны продолжать «поиск пути к мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова».

В пятницу Северная Корея заявила, что по-прежнему готова вести переговоры с США, несмотря на решение Дональда Трампа отменить сингапурский саммит. «Внезапное заявление об отмене саммита между двумя странами было для нас неожиданным, и мы не можем не выразить сожаление по этому поводу», - говорится в заявлении первого заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гвана, опубликованном северокорейским агентством новостей ЦТАК. «Мы вновь повторяем США, что мы готовы вести переговоры лицом к лицу в любое время, и в любом формате, для того, чтобы разрешить разногласия».

Корреспондент BBC Михаил Смотряев полагает, что отмену саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына вряд ли можно считать совсем уж неожиданной. В последние дни заявления высокопоставленных чиновников с обеих сторон не отличались миролюбием: Вашингтон настаивал на выполнении заведомо неприемлемых для Пхеньяна условий, в ответ Северная Корея грозила ядерной войной и называла американское руководство нелестными словами. Правда, КНДР не отказалась от планов по уничтожению ядерного полигона Пунгери, которое и состоялось в присутствии представителей западной прессы в назначенное время. Однако практическая ценность этого действия сомнительна: западные аналитики полагают, что полигон и так был в нерабочем состоянии после последнего ядерного испытания осенью 2017 года.

США ввели новые санкции по Ирану в отношении трех физических лиц и нескольких авиакомпаний. Документ опубликован на сайте министерства финансов США. Как пишет Коммерсант, в список санкций вошли иранские авиакомпании: Blue Airways, Dena Airways, а также турецкие: Otic Aviation, RA Havacilik Lojistik Ve Tasimacilik Ticaret Limited, Trigron Lojistik Kargo Limited Sirketi и 3G Lojistik ve Havacilik Hizmetlari Ltd. В список физлиц вошли два гражданина Ирана и один гражданин Турции.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме предложил дополнить Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной программе. «Я никогда не подвергал сомнению Соглашение от 14 июля 2015 года, я думаю, что это хорошее соглашение о нынешних ядерных программах и действиях Ирана, и поэтому так важно его сохранить. Никаких улучшенных, более эффективных предложений по этой теме я, честно говоря, не слышал», - заявил он.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих встретятся, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и реализацию заключенного в 2016 году соглашения об ограничении нефтедобычи, сообщают Ведомости.

«Во время встречи мы обсудим сложившуюся ситуацию, ее перспективы и возможные дальнейшие действия, которые могут быть предприняты в рамках нашей договоренности», – сказал Новак. «Если говорить о смягчении условий – это возможно, но должно основываться на глубоком анализе ситуации. В целом мы достаточно гибки [в этом вопросе]».

Соглашение выполняется на 150%, отмечает FT, на которые ссылаются Ведомости. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, не выводят на рынок даже бóльшие объемы нефти, чем договаривались. Цена нефти Brent, которая в январе 2016 года упала до $27,1, в мае этого года поднималась выше $80 за баррель. «$80 – гораздо больше, чем мы ожидали… для нас это удивительно и неожиданно», – сказал Новак. «Нельзя утверждать, что более высокие цены всегда хороши для производителей. Когда они слишком высоки, рынок перегревается, и результатом становится дестабилизация и [в дальнейшем] избыток предложения».

Ряд участвующих в соглашении стран опасаются, что слишком высокие цены стимулируют увеличение инвестиций в сланцевую нефтедобычу в США, что в дальнейшем приведет к чрезмерному увеличению добычи и падению цен.

Россия готова к возобновлению встреч в «нормандском формате» (с Германией, Францией и Украиной) по ситуации в Украине, но они должны быть хорошо подготовлены, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам Путина, украинские власти не стремятся к урегулированию ситуации в Донбассе. Однако он считает, что другого способа разрешить конфликт, кроме переговоров в Минске и «нормандского формата», нет. «Россия готова его («нормандский формат» - V) поддерживать, мы готовы встречаться на всех уровнях, но, разумеется, каждая из этих встреч должна быть хорошо подготовлена и должна чем-то позитивным заканчиваться»,— заявил российский президент.

10 мая президент Украины Петр Порошенко встретился с Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Господин Порошенко выразил уверенность, что Россия должна поддержать проект резолюции Совбеза ООН, который бы предполагал размещение миротворцев на всей территории Донбасса. Владимира Путина, представляющего на саммитах четвертую страну—участницу «нормандского формата», на встречу не позвали.