Мир за ночь. 9-10 мая 2018 года

Мохамад пообещал не преследовать коалицию «Национальный фронт», которая до выборов занимала большинство в парламенте, и пообещал восстановить в Малайзии «верховенство закона». «Национальный фронт» по итогам выборов получил 79 кресел мест в законодательном собрании.
По итогам предыдущих парламентских выборов в Малайзии в 2013 году оппозиция улучшила свои позиции, но не смогла получить большинство мест, а ее лидер Анвар Ибрагим после голосования был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в мужеложстве.
Госдепартамент США принял решение ввести санкции в отношении ряда российских, северокорейских, иранских, китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии. Их обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщает Коммерсант со ссылкой на уведомление о санкциях, размещенное в Федеральном реестре.
Согласно документу, в список ограничительных мер попадают 28 структур. Среди них — учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ», а также Главное управление Генштаба России.
В МИД России заявили, что новые санкции США связаны с попыткой «посчитаться за фиаско ракетной атаки» в Сирии 14 апреля. По мнению МИДа, об этом свидетельствует включение в санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и 183-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС России.
Белый дом обещает ввести антииранские санкции на следующей неделе, говорится в заявлении администрации США, сообщают Ведомости. Это делается, чтобы убедиться, что Тегеран не разрабатывает свою ядерную программу. Днем ранее, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки, а также о намерении ввести «санкции самого высокого уровня». Трамп пояснил, что «если режим не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьезные проблемы, чем когда-либо прежде».
«Мы на 100% привержены обязательству удостовериться, что у Ирана нет ядерного оружия», - заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга. Она отметила, что «все санкции, которые действовали до иранской сделки, снова возвращаются», но к ним США намерены добавить и новые пункты, о которых объявят на следующей неделе.
Страны Евросоюза готовы оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) односторонние санкции США против Ирана, если они будут задевать интересы европейских компаний. Об этом журналистам заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, пишет Коммерсант. «Европейский союз готов оспорить в ВТО любые односторонние меры, которые могут нанести ущерб интересам европейских компаний, и ответить пропорционально в соответствии с правилами международной организации», — заявил Гриво.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ошибкой решение Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. В ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани он заявил о намерении Парижа продолжать соблюдение сделки. Великобритания также не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил в британском парламенте после того, как президент США Дональд Трамп вышел из соглашения. «Президент Трамп обещал найти новое решение по Ирану, он должен сдержать свое слово»,— приводит слова премьера Коммерсант.