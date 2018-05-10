Мир за ночь. 9-10 мая 2018 года

Северная Корея освободила трёх осуждённых граждан США; оппозиция взяла большинство мест на парламентских выборах в Майлазии; США объявили о введении санкций в отношении ряда госструктур, включая китайские и российские; в отношении Ирана Америка намерена ввести санкции на следующей неделе, а страны Евросоюза выразили готовность оспорить их через ВТО, если они будут задевать интересы европейских компаний.

В Северной Корее освобождены три гражданина США, которые отбывали там наказание по обвинению в «преступлениях против государства» или шпионаже в пользу западных спецслужб. Все трое уже улетели из КНДР на родину вместе с госсекретарем Майком Помпео, сообщает BBC. На свободу вышли все три американца, которых удерживали в КНДР. Это 65-летний Ким Дон Чул (задержан в октябре 2015 года), Тони Ким (задержан в апреле 2017 года) и Ким Хак Сон (под стражей с мая 2017 года). Все они родом из Южной Кореи, но на момент задержания в КНДР имели американское гражданство.

«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео сейчас в воздухе на пути назад из Северной Кореи с тремя прекрасными джентльменами, которых все так сильно жаждут увидеть. Кажется, они в добром здравии», - написал в Twitter президент США Дональд Трамп. По его словам, во время визита в Пхеньян Майк Помпео также успел договориться о дате и месте встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Последний раз КНДР отпускала американцев, осужденных в Северной Корее, в июне 2017 года. Американский студент Отто Уормбир, который провел под стражей около полутора лет, был доставлен домой в вегетативном состоянии и скончался спустя неделю. Что именно с ним произошло в КНДР, достоверно неизвестно. Нынешнее освобождение американцев произошло на фоне потепления отношений между Северной Кореей и США, Южной Кореей и Китаем. После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, участие в которой принимали спортсмены из Северной Кореи, Ким Чен Ын уже успел встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи.

Иранские силы «Аль-Кудс» на сирийской стороне Голанских высот выпустили около 20 ракет в направлении Израиля, сообщают Ведомости со ссылкой на издание Jerusalem Post. Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Жертв в результате атаки не последовало. Конрикус заявил также, что Израиль ответил на ракетный обстрел. Других подробностей он не привел.

Система ПВО «Железный купол» была развернута Израилем накануне из-за «выявления необычной активности иранских сил в Сирии». Тогда же в Израиле были открыты бомбоубежища. Войска страны готовы к «различным сценариям» и дадут «решительный ответ на любую агрессию против Израиля», сообщали местные власти. Позже стало известно, что сирийская противовоздушная оборона отразила выпущенные Израилем ракеты. Какая часть Сирии была их целью, не уточняется, рассказал сирийским СМИ военный источник.

Большинство мест в парламенте Малайзии первые за 60 лет получит оппозиция, пишет сайт канала Дождь. Оппозиционная коалиция «Альянс надежды» получит 112 из 222 кресел. Лидер движения — 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год. Он станет старейшим избранным политическим лидером в мире.