Иранские силы на сирийской стороне выпустили около 20 ракет в сторону Израиля, тот ответил симметрично
Мир за ночь. 9-10 мая 2018 года
Фото ria.ru

Северная Корея освободила трёх осуждённых граждан США; оппозиция взяла большинство мест на парламентских выборах в Майлазии; США объявили о введении санкций в отношении ряда госструктур, включая китайские и российские; в отношении Ирана Америка намерена ввести санкции на следующей неделе, а страны Евросоюза выразили готовность оспорить их через ВТО, если они будут задевать интересы европейских компаний.

В Северной Корее освобождены три гражданина США, которые отбывали там наказание по обвинению в «преступлениях против государства» или шпионаже в пользу западных спецслужб. Все трое уже улетели из КНДР на родину вместе с госсекретарем Майком Помпео, сообщает BBC. На свободу вышли все три американца, которых удерживали в КНДР. Это 65-летний Ким Дон Чул (задержан в октябре 2015 года), Тони Ким (задержан в апреле 2017 года) и Ким Хак Сон (под стражей с мая 2017 года). Все они родом из Южной Кореи, но на момент задержания в КНДР имели американское гражданство.

«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео сейчас в воздухе на пути назад из Северной Кореи с тремя прекрасными джентльменами, которых все так сильно жаждут увидеть. Кажется, они в добром здравии», - написал в Twitter президент США Дональд Трамп. По его словам, во время визита в Пхеньян Майк Помпео также успел договориться о дате и месте встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Последний раз КНДР отпускала американцев, осужденных в Северной Корее, в июне 2017 года. Американский студент Отто Уормбир, который провел под стражей около полутора лет, был доставлен домой в вегетативном состоянии и скончался спустя неделю. Что именно с ним произошло в КНДР, достоверно неизвестно. Нынешнее освобождение американцев произошло на фоне потепления отношений между Северной Кореей и США, Южной Кореей и Китаем. После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, участие в которой принимали спортсмены из Северной Кореи, Ким Чен Ын уже успел встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи.

Иранские силы «Аль-Кудс» на сирийской стороне Голанских высот выпустили около 20 ракет в направлении Израиля, сообщают Ведомости со ссылкой на издание Jerusalem Post. Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Жертв в результате атаки не последовало. Конрикус заявил также, что Израиль ответил на ракетный обстрел. Других подробностей он не привел.

Система ПВО «Железный купол» была развернута Израилем накануне из-за «выявления необычной активности иранских сил в Сирии». Тогда же в Израиле были открыты бомбоубежища. Войска страны готовы к «различным сценариям» и дадут «решительный ответ на любую агрессию против Израиля», сообщали местные власти. Позже стало известно, что сирийская противовоздушная оборона отразила выпущенные Израилем ракеты. Какая часть Сирии была их целью, не уточняется, рассказал сирийским СМИ военный источник.

Большинство мест в парламенте Малайзии первые за 60 лет получит оппозиция, пишет сайт канала Дождь. Оппозиционная коалиция «Альянс надежды» получит 112 из 222 кресел. Лидер движения — 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год. Он станет старейшим избранным политическим лидером в мире.

Мохамад пообещал не преследовать коалицию «Национальный фронт», которая до выборов занимала большинство в парламенте, и пообещал восстановить в Малайзии «верховенство закона». «Национальный фронт» по итогам выборов получил 79 кресел мест в законодательном собрании.

По итогам предыдущих парламентских выборов в Малайзии в 2013 году оппозиция улучшила свои позиции, но не смогла получить большинство мест, а ее лидер Анвар Ибрагим после голосования был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в мужеложстве.

Госдепартамент США принял решение ввести санкции в отношении ряда российских, северокорейских, иранских, китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии. Их обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщает Коммерсант со ссылкой на уведомление о санкциях, размещенное в Федеральном реестре.

Согласно документу, в список ограничительных мер попадают 28 структур. Среди них — учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ», а также Главное управление Генштаба России.

В МИД России заявили, что новые санкции США связаны с попыткой «посчитаться за фиаско ракетной атаки» в Сирии 14 апреля. По мнению МИДа, об этом свидетельствует включение в санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и 183-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС России.

Белый дом обещает ввести антииранские санкции на следующей неделе, говорится в заявлении администрации США, сообщают Ведомости. Это делается, чтобы убедиться, что Тегеран не разрабатывает свою ядерную программу. Днем ранее, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки, а также о намерении ввести «санкции самого высокого уровня». Трамп пояснил, что «если режим не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьезные проблемы, чем когда-либо прежде».

«Мы на 100% привержены обязательству удостовериться, что у Ирана нет ядерного оружия», - заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга. Она отметила, что «все санкции, которые действовали до иранской сделки, снова возвращаются», но к ним США намерены добавить и новые пункты, о которых объявят на следующей неделе.

Страны Евросоюза готовы оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) односторонние санкции США против Ирана, если они будут задевать интересы европейских компаний. Об этом журналистам заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, пишет Коммерсант. «Европейский союз готов оспорить в ВТО любые односторонние меры, которые могут нанести ущерб интересам европейских компаний, и ответить пропорционально в соответствии с правилами международной организации», — заявил Гриво.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ошибкой решение Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. В ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани он заявил о намерении Парижа продолжать соблюдение сделки. Великобритания также не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил в британском парламенте после того, как президент США Дональд Трамп вышел из соглашения. «Президент Трамп обещал найти новое решение по Ирану, он должен сдержать свое слово»,— приводит слова премьера Коммерсант.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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