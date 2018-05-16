Мир за ночь. 15-16 мая 2018 года

Северная Корея заявила о возможном срыве саммита с США, Америка ввела санкции против председателя Центробанка Ирана, Евросоюз намерен продолжить ядерную сделку с Ираном, президент России подписал указ о структуре нового правительства, парламент Шотландии отказался одобрять законопроект о выходе Великобритании из ЕС, Палестина отозвала посла из Вашингтона, а Израиль выслал турецкого консула, в возрасте 87 лет скончался американский писатель Томас Вулф.

Пхеньян пригрозил отменой саммита в формате США - Северная Корея. Северокорейские власти недовольны проведением США совместных военных учений с Южной Кореей, пишут Ведомости со ссылкой на Yonhap. По информации агентства, КНДР отменяет запланированные на 16 мая переговоры на высоком уровне с Южной Кореей.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. «Мы вместе постараемся сделать ее особым моментом ради мира во всем мире!» - написал он в Twitter. Ким Чен Ын 8 мая встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был второй менее чем за два месяца визит лидера КНДР в Китай.

Минфин США ввел санкции против председателя Центробанка Ирана Валиоллы Сеифа, сообщают Ведомости. Власти США подозревают Сеифа в передаче миллионов долларов тайно по поручению Корпуса стражей Исламской революции «Хезболле», которую США считают террористической организацией. Эти деньги предназначены для террористов, для тех, кто оказывает поддержку террористам, для проведения терактов, считает министр финансов Стивен Мнучин.

Денежные средства были перечислены посредством банка AL-Bilad. «Ужасно, но неудивительно, что высокопоставленный чиновник банковской сферы Ирана сговорился с Корпусом стражей Исламской революции, чтобы облегчить финансирование террористических групп, таких как «Хезболла», - приводятся в сообщении слова Мнучина.

США не разрешат Ирану «бесстыдно злоупотреблять» международной финансовой системой, утверждается в пресс-релизе. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из «иранской сделки», а также о планах ввести против Ирана «санкции самого высокого уровня».

Европейские посредники по иранской ядерной сделке находятся на правильном пути сохранения соглашения, заявил во вторник по итогам переговоров в Брюсселе глава МИД Ирана Джавад Зариф, пишет Коммерсант. «Многое зависит от того, что мы можем сделать в течение ближайших нескольких недель»,— сказал он, добавив, что переговоры стали «хорошим стартом».

На встрече представители Евросоюза договорились активизировать диалог с Ираном, несмотря на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом рассказала руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини. «Снятие санкций, связанных с ядерной программой, и нормализация торговых отношений являются ключевым элементом соглашения»,— заявила она.

«Мы напомнили о готовности к полной имплементации иранской ядерной сделки и выразили сожаление по поводу выхода из нее США»,— приводит «Интерфакс» выдержку из выступления Могерини на пресс-конференции в Брюсселе. «Поиск решений — это срочный вопрос. Чем быстрее мы справимся с этим, тем больше будет шансов спасти это соглашение»,— подчеркнула она.

Перед встречей с представителями ЕС Зариф побывал в Китае и России, где его заверили в готовности совместно отстаивать подрываемое Вашингтоном соглашение. Между тем эксперты сомневаются в том, что партнеры Ирана смогут защитить свой бизнес от вторичных санкций США и тем самым обеспечить финансовую заинтересованность Тегерана в соблюдении Венских договоренностей 2015 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», представленный ему ранее премьер-министром Дмитрием Медведевым на встрече в Сочи. Предложения по кадрам премьер передаст главе государства 18 мая, сообщает Коммерсант.

Новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами, среди которых — первый вице-премьер — министр финансов. Предыдущее правительство состояло из 9 вице-премьеров. Также в структуре правительства будет 17 министерств, подчиняющихся премьер-министру, и 5 министерств, подчиняющихся президенту.

Минобрнауки будет разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Минкомсвязи переименуют в Министерство цифрового развития.

Кроме того, торгпредства, которые сейчас находятся в ведении Минэкономики, будут переданы Минпромторгу, а Росмолодежь — из ведения Минобрнауки в прямое подчинение правительству. Указом упраздняются правкомиссия по координации деятельности открытого правительства и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).

Парламент Шотландии отказался одобрить продвигаемый законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, пишет Коммерсант. Шотландская национальная партия, лейбористы, «зеленые» и либерал-демократы (93 депутата) высказали свое несогласие с законопроектом, который сейчас находится в Палате лордов в Вестминстере. Поддержали лондонское правительство Терезы Мэй только 30 человек из Консервативной партии.

Это решение не имеет прямых последствий — у шотландского парламента нет права вето. Однако ранее правительство никогда не проводило законопроекты вопреки воле Шотландии.

В марте лидеры стран Евросоюза перешли к решающей фазе переговоров по Brexit, подписав соглашение о переходном периоде и ключевые тезисы об отношениях блока с Великобританией после выхода страны из ЕС. В течение этого времени Соединенное Королевство останется членом единого рынка и таможенного союза и продолжит платить взносы в бюджет ЕС, но не сможет влиять на принятие решений.

Власти Палестины отозвали посла из Вашингтона. Решение принял президент Палестины Махмуд Аббас на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают Ведомости. Представитель палестинского МИДа сообщил, что посол вернется на родину уже в среду.

МИД Турции 15 мая вызвал посла Израиля в Анкаре Эйтана Найеха в связи с событиями на границе сектора Газа. Как пишет Haaretz, Турция попросила израильского посла покинуть страну на неопределенный срок. Ранее Турция отозвала собственных послов из Израиля и США.

Одновременно с этим Израиль решил выслать турецкого консула из Иерусалима после того, как Анкара объявила о выдворении из Турции израильского посла, пишет Коммерсант.

Посольство США в Израиле в понедельник переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Пока в Иерусалиме отмечали это радостное для многих израильтян событие, на территории Палестины прошли акции протеста, в результате которых погибли более 60 человек, более 2 тыс. пострадали. В Турции назвали США «соучастником Израиля в преступлениях против человечности». Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультаций и предложила послу Израиля временно покинуть страну.

Скончался американский журналист и писатель Том Вулф - основатель "новой журналистики": движения 1970-х годов, которое провозгласило стирание граней между журналистикой и литературой. Вулфу было 87 лет. Он умер в больнице на Манхэттене, куда был доставлен с инфекционным заболеванием, сообщает BBC.

Известность Вулфу принес сборник эссе «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка» (The Kandy-Colored Tangerine Flake Steamline Baby). Далее последовали документальный роман «Электропрохладительный кислотный тест» об американском андеграунде 60-х и роман «Нужная вещь» (Right Stuff), также известный в русском переводе под заглавием «Битва за космос».

С 1980-х годов Вулф перешел к художественным романам: на рубеже XX и XXI веков были изданы «Костры амбиций», «Я - Шарлотта Симмонс» и другие. Вулф и его единомышленники проповедовали отход от объективно-фактологического пересказа, использование литературной композиции, диалогов и внутренней речи героев в журналистских очерках на любые темы: от войны во Вьетнаме до развлечений сельских пьяниц.

Вулф был достопримечательностью Манхэттена, где жил последние полвека, пишет газета New York Times: «Высокий, стройный, голубоглазый, юно выглядящий в безупречном костюме-тройке цвета ванили от дорогого портного, в шелковой сорочке в полоску с высоким воротником, ярким платком, выглядывающим из нагрудного кармана, в белых туфлях. Когда его однажды попросили одним словом описать свой образ, он ответил: «Неопретенциозный».