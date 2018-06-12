​Главы США и КНДР выпустили заявление по итогам саммита в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил о своей «приверженности предоставлению КНДР гарантий безопасности», лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — о «приверженности полной денуклеаризации», говорится в подписанном заявлении по итогам встречи двух лидеров в Сингапуре. Однако документ не содержит никаких конкретных шагов по изменению отношений, разоружению или отказу от санкций, сообщает Коммерсант.

В подписанном по итогам встречи документе её дата названа «исторической». Президент Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын «провели глубокий и откровенный обмен мнениями по вопросам, касающимся установления новых отношения между США и КНДР». В чем состоят эти «новые отношения», стороны не уточнили.

На главный вопрос саммита, удастся ли США предоставить КНДР гарантии безопасности достаточные для того, чтобы Ким Чен Ын пошел на отказ от ядерного оружия, ответ был дан максимально расплывчатый. США «выразили приверженность обеспечению гарантий безопасности» Северной Кореи, КНДР — «приверженность полной денуклеаризации». «США и Северная Корея объединят усилия для строительства прочного и длительного мира на Корейском полуострове»,— значится в документе.

Третьим пунктом заявления стороны «подтвердили, что в соответствии с Пханмунчжомской декларацией от 27 апреля КНДР «подтверждает свою приверженность работе в направлении полной денуклеаризации». Напомним, в этот день в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи состоялась историческая встреча между главами двух соседних государств, технически находящихся в состоянии войны с 1950 года. По итогам была подписана Пханмунчжомская декларация, в которой главы КНДР и Республики Корея договорились двигаться к безъядерному Корейскому полуострову.

Наконец, КНДР и США договорились организовать обмен останками военнопленных и погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. «Этот жест скорее направлен на внутренние аудитории обеих стран, не думаю, что это действительно актуальный вопрос»,— отметил во время беседы с Коммерсантом руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

Заявление завершается постулированием намерения «как можно скорее провести встречу между главой Госдепартамента США Майклом Помпео и соответствующими лицами с северокорейской стороны, чтобы реализовать решения саммита».

Опрошенные Коммерсантом эксперты охарактеризовали заявление как «очень слабое». «Это повторение заявлений 1994 и 2001 годов, при этом в некоторых моментах они были даже более конкретными и обязывающими»,— рассказал изданию Георгий Толорая. «Я не думаю, что американская публика будет довольна тем, что ее деньги потратили на организацию мероприятия, принесшего так мало результатов»,— считает профессор японского Университета Кейо Кен Дзимбо. «Если в дополнительных документах не будет чего-то более конкретного, можно будет сказать, что саммит вышел бессодержательным»,— подытожил научный сотрудник южнокорейского ASAN Institute for Policy Studies Го Мён Хын.