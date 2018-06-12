​В Сингапуре проходит саммит США и Северной Кореи

В Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Следом за ней начался межстрановой саммит, который преимущественно будет посвящён ядерному разоружению КНДР, сообщает BBC.

Саммит проходит в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.

Трамп сказал, что надеется на успех переговоров, и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут «потрясающими». Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась.

Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён. Они продолжат переговоры во время делового обеда.

Cеверная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства. США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.

Что потребует в обмен на это Пхеньян, неясно. Корейское информационное агентство ЦТАК перед встречей сообщило, что обсудить планируется «установление новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи», мир с Южной Кореей и ядерное разоружение.

Эксперты в прошлом говорили, что в ответ на собственное разоружение КНДР может потребовать аналогичных шагов со стороны Южной Кореи. Вашингтон ранее заявлял о возможности постепенной отмены международных санкций против Пхеньяна и инвестициях в северокорейскую экономику. Ким Чен Ын в обращении к нации в начале года заявил, что страна планирует сделать приоритетом экономическое развитие.

Многие опасаются, что Трамп не затронет вопрос о правах человека в Северной Корее и еще несколько тем, которые могут не понравиться властям КНДР, например, убийство младшего брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура, в котором США обвинили правящий режим КНДР, и возвращение КНДР похищенных японских граждан.

Подготовка к первой в истории встрече лидеров США и КНДР была долгой и сложной. Еще несколько месяцев назад Трамп и Ким обменивались взаимными оскорблениями и грозили друг другу ядерной войной.

Трамп с трибуны ООН угрожал Корее полным уничтожением, руководитель КНДР в своем обращении называл американского президента маразматиком, корейская пропаганда называла президента США психопатом, безумцем и неудачником, а его слова сравнивала с лаем бешеной собаки.

В середине мая саммит оказался на грани срыва, после того как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сравнил Северную Корею с Ливией.

По словам Болтона, Пхеньян мог бы последовать «ливийской модели» и добровольно отказаться от своей ядерной программы. Эти слова напугали северокорейское руководство, которое помнит, что несколько лет спустя ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, получавшими помощь от стран Запада.

Министерство иностранных дел Северной Кореи обнародовало возмущенное заявление, в котором подчеркивалось недовольство Пхеньяна словами Джона Болтона. Вскоре после этого президент Трамп дистанцировался от слов своего советника.

24 мая встречу отменил уже сам Трамп, обвинив Пхеньян во «враждебном» поведении. КНДР ответила, что готова продолжать искать пути сотрудничества, несмотря на отмену переговоров. Однако шесть дней спустя, 1 июня, Трамп заявил, что встреча все же состоится.

На прошлой неделе адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что северокорейский лидер «на коленях умолял» не отменять саммит после того, как Трамп объявил, что встреча не состоится. КНДР не отреагировала на это заявление.

После того как Трамп впервые объявил о переговорах, власти Северной Кореи демонтировали главный полигон для ядерных испытаний в Пунгери. Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. Власти КНДР не допустили на место демонтажа международных экспертов по ядерному оружию. Журналисты отмечали, что весь процесс напоминал хорошо срежиссированную постановку.