Мир за ночь. 27-28 мая 2018 года

Исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте не смог сформировать правительство; СМИ узнали о прибытии американской делегации в Пхеньян для подготовки встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном; в Берлине прошла демонстрация правой партии «Альтернатива для Германии» и контрдемонстрация представителей левых сил; экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован во второй раз с конца апреля; уличные музыканты в Лондоне смогут получать деньги от прохожих через бесконтактную банковскую карту.

Исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте отказался от попыток сформировать правительство. Ранее президент страны Серджо Маттарелла наложил вето на предложенную премьером кандидатуру министра экономики, сообщает Русская служба ВВС. После встречи с президентом страны вечером в воскресенье Конте сообщил, что вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту страны. Джузеппе Конте представил список министров своего кабинета президенту Серджо Маттарелла в надежде сформировать коалиционное правительство. Выступая после встречи с президентом, Конте заявил: «Я отказался от мандата сформировать правительство, предложенного президентом Маттареллой».

Препятствием для формирования нового правительства Италии стало обсуждение кандидатуры министра экономики. По итальянским законам, президент страны имеет право отклонить назначение члена кабинета министров. Однако решение Маттареллы не утвердить назначение министра экономики возмутило руководство двух партий. Националистическая партия «Лига», совместно с движением «Пять звезд» выдвинувшая профессора Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который не устроил президента Серджо Маттарелла из-за своей антиевропейской позиции. Маттарелла предупредил, что перспектива появления в Италии популистского правительства встревожила итальянских и зарубежных инвесторов – рейтинговое агентство Moody пригрозило снизить суверенный кредитный рейтинг Италии до Ваа3, что лишь на одну ступень выше так называемого «мусорного» рейтинга.

Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован во второй раз с конца апреля. Его положили в больницу Южного Мэна из-за низкого давления, пишет «Дождь». «Скорее всего, он пробудет в больнице несколько дней для наблюдения за его состоянием. Бывший президент находится в сознании и бодр, он не испытывает дискомфорта», – сказал Макграт. В штате Мэн 93-летний Буш-старший обычно проводит лето. В субботу, перед Мемориальным днем в США, бывший президент посетил праздничный завтрак с ветеранами в городе Кеннебанкпорт в Мэне.

В конце апреля Буша-старшего положили в больницу в Хьюстоне из-за инфекции, которая попала в кровеносную систему. Это произошло через несколько дней после смерти его жены Барбары Буш, которая скончалась 17 апреля. Джордж Буш-старший стал 41-м президентом США и находился на этом посту с 1989-го по 1993-й год. Он страдает болезнью Паркинсона и пользуется инвалидным креслом. За последние годы его госпитализировали несколько раз из-за проблем с дыханием, пневмонии и бронхита.

Правительственная делегация США прибыла в Пхеньян для подготовки встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Washington Post. По данным журналистов, возглавляет делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Ожидается, что переговоры будут продолжаться до среды. Ранее на прошлой неделе Трамп объявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня. Он объяснил это «открытой враждебностью» со стороны КНДР. «Я чувствую, что в настоящее время проводить запланированную встречу неуместно», – сказал Трамп.

Однако спустя два дня президент США заявил, что по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре. Также на прошлых выходных северокорейский лидер провел вторую встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Она прошла в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя странами. Первая в истории встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля. В апреле КНДР объявила о прекращении всех ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В Берлине состоялись марш сторонников праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» и контрдемонстрация её противников, пишет Русская служба ВВС. По данным полиции, на улицы вышло более пяти тысяч сторонников «Альтернатива для Германии», число их противников было вдвое большим. Сторонники партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против иммиграции в страну, вышли с лозунгом «Мы – народ», левые в ответ скандировали «Убирайтесь, нацисты!» Полиция использовала перечный газ, пытаясь разъединить участников двух демонстраций, готовых напасть друг на друга. На площади у станции Фридрихштрассе начались столкновения, полицейские в бронежилетах и шлемах задерживали участников беспорядков.

Националистическая партия «Альтернатива для Германии» стала крупнейшей оппозиционной силой в Германии по результатам всеобщих выборов в начале года, когда ей удалось набрать 13% голосов. Воскресная демонстрация стала крупнейшей за всю историю партии. В беседе с корреспондентом газеты Bild накануне воскресной демонстрации генеральный секретарь правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила партию «Альтернатива для Германии» в антисемитизме. По её словам, эта партия является угрозой для существования евреев в Германии. Руководство «Альтернатива для Германии» отвергает обвинения в антисемитизме. Руководитель берлинского отделения «Альтернатива для Германии» Георг Паздерски заявил, что многие сторонники партии опасаются общественного гнева, несмотря на успех партии на выборах.

Уличные музыканты в Лондоне смогут получать деньги от прохожих через бесконтактную банковскую карту, пишет Русская служба ВВС. Лондон, как утверждают авторы этого новшества, стал первым в мире городом, внедрившим систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов. Программа была запущена в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal. «Теперь больше лондонцев смогут поддержать наших талантливых уличных артистов», – заявил мэр Лондона Садик Хан. В воскресенье он объявил, что после успешного тестирования эта система будет использоваться во всем городе. Уличные музыканты, или, как их здесь называют, «баскеры», смогут использовать компактные считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.