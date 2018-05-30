Мир за ночь. 29-30 мая 2018 года

Международные доноры перечислили ООН всего 13% от $187 млн, необходимых на проведение гуманитарных операций на Украине в 2018 году; российский журналист Аркадий Бабченко убит несколькими выстрелами в спину у дверей квартиры в Киеве; внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Госдеп США выступили против решения Сирии о признании Абхазии и Южной Осетии; актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения материала, в котором его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Международные доноры перечислили ООН всего 13% от $187 млн, необходимых на проведение гуманитарных операций на Украине в 2018 году, пишет ТАСС со ссылкой на помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсулу Мюллер. «В 2018 году гуманитарные сотрудники планируют оказать помощь и предоставить защиту 2,3 млн человек. Однако мы столкнулись с огромными трудностями в доступе и финансировании. Мы получили только 13% от $187 млн, которые просили выделить на план гуманитарного реагирования. Это вынудило Всемирную продовольственную программу и другие агентства уйти с Украины, несмотря на то, что нехватку питания испытывают 1,2 млн человек», - сказала Мюллер. По ее словам, крайне тяжелая ситуация наблюдается и в сфере здравоохранения. Как сообщила заместитель генсека ООН, за четыре года в результате конфликта погибли свыше 2,7 тыс. мирных жителей, а число раненных достигло 9 тыс. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, каждый месяц линию соприкосновения, разделяющую подконтрольные Киеву районы и провозглашенные республики на востоке страны, пересекают около 1 млн человек.

Российский журналист Аркадий Бабченко убит несколькими выстрелами в спину у дверей квартиры в Киеве, пишут РИА Новости. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко сообщил, что журналист ходил в магазин за хлебом, убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Бабченко открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи. Полиция открыла уголовное дело по статье «умышленное убийство». Как считают в ведомстве, у убийцы, возможно, были сообщники. Одновременно уголовное дело об убийстве завел и Следственный комитет России. Полиция Киева заявила, что версий происшедшего несколько, в том числе профессиональная деятельность погибшего. По мнению Геращенко, одна из версий убийства, которую будет рассматривать следствие — «действия российских спецслужб». В России связали убийство Бабченко с незащищенностью журналистов на Украине и предположили, что это может быть провокацией. В декабре 2016 года журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154, с августа 2017 года жил в Киеве. С октября 2017 года он был ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале АТР.

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Госдеп США выступили против решения Сирии о признании Абхазии и Южной Осетии, пишет Коммерсант. «Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с отделившимися от Грузии регионами нарушает международный закон, а также принцип территориальной целостности», — говорится в сообщении ЕС. США считают решение Сирии неразумным, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. «Мы считаем это по меньшей мере неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу», — заявила она. Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии, став пятым государством, отказавшимся считать эти регионы грузинской территорией. После этого МИД Грузии объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

Космодром Байконур в Казахстане, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, станет гражданским объектом до конца года, об этом «Известиям» рассказали несколько источников в ракетно-космической отрасли. При всём этом военнослужащим, прикомандированным к космодрому, предложат остаться в статусе гражданских специалистов и уволиться из армии. По мнению экспертов и информированных источников, данная реформа позволит существенно сэкономить, поскольку военные специалисты обходятся бюджету дороже, чем гражданские. С другой стороны, появились опасения, что это может ухудшить качество работы космодрома, поскольку военные специалисты занимаются самой ответственной работой, в том числе и в подготовке стартов и разборе полетов. По словам собеседников издания, сокращения на Байконуре в течение двух лет могут коснуться от 800 до 2000 человек. Всего за последние три года численность персонала на космодроме снизилась с 8,5 тыс. до примерно 7 тыс. человек.

Актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения материала, в котором его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на The Hollywood Reporter. По словам адвоката Фримена, CNN должен немедленно извиниться перед актером через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, как и при выступлении с «неоправданными нападками» 24 мая. Юрист заявил, что материал телеканала не подтверждается фактами. По мнению Фримана, CNN нарушил принцип бесстрастности, так как одна из жертв Хлое Мелас выступала соавтором материала и одновременно источником информации. Представитель CNN в ответ на это заявил, что обвинения актера «необоснованны». «[Телеканал] будет решительно реагировать на попытки Фримана или его представителей запугать нас и воспрепятствовать освещению этого важного общественного вопроса», — подчеркнул он. Обвинения в адрес Фримена прозвучали 24 мая в эфире телеканала CNN от восьми женщин.