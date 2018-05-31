Парламент Казахстана принял закон о Совбезе

Алия Иксанова, Астана, Vласть
Депутаты сената Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законопроект о Совете безопасности.
"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", - говорится в заключении профильного комитета сената.
Законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.
Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.
Законопроект направляется на подпись главе государства.
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