Документ наделяет Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез
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Парламент Казахстана принял закон о Совбезе
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Депутаты сената Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законопроект о Совете безопасности.

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", - говорится в заключении профильного комитета сената.

Законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.

Законопроект направляется на подпись главе государства.

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