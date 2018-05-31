НПЗ будут останавливать на ремонт на 45 дней раз в три года – Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в ходе
отчетной встречи перед общественным советом по вопросам
топливно-энергетического комплекса и экологии заявил о том, что для повышения
продуктивности на трех казахстанских НПЗ внедряется автоматизированная система
управления техническим ремонтом, сообщает Казинформ.
По данным информагентства, для повышения продуктивности на трех НПЗ внедряется автоматизированная система управления техническим ремонтом (ТОРО). Ежегодные сроки ремонтов сократятся с 45 до 20 дней, а остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года. Это позволит на каждом НПЗ увеличить объем переработки нефти в среднем на 300 тысяч тонн в год.
«Что касается сферы нефтепереработки, в настоящее время завершена модернизация Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. Снизилась доля импортозависимости рынка в моторных топливах. В 2018 году будет завершена модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода», - сказал Канат Бозумбаев.
Министр отметил, что с начала года вступил в действие техрегламент Таможенного союза, запрещающий выпуск нефтепродуктов, несоответствующих стандартам К-4 и К-5.
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