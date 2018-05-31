НПЗ будут останавливать на ремонт на 45 дней раз в три года – Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи перед общественным советом по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологии заявил о том, что для повышения продуктивности на трех казахстанских НПЗ внедряется автоматизированная система управления техническим ремонтом, сообщает Казинформ .

По данным информагентства, для повышения продуктивности на трех НПЗ внедряется автоматизированная система управления техническим ремонтом (ТОРО). Ежегодные сроки ремонтов сократятся с 45 до 20 дней, а остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года. Это позволит на каждом НПЗ увеличить объем переработки нефти в среднем на 300 тысяч тонн в год.

«Что касается сферы нефтепереработки, в настоящее время завершена модернизация Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. Снизилась доля импортозависимости рынка в моторных топливах. В 2018 году будет завершена модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода», - сказал Канат Бозумбаев.

Министр отметил, что с начала года вступил в действие техрегламент Таможенного союза, запрещающий выпуск нефтепродуктов, несоответствующих стандартам К-4 и К-5.