Банк Астаны сохранил ограничения на операции для клиентов до 31 августа

Банк Астаны заявил, что сохранит ограничения на операции для своих клиентов до 31 августа текущего года.

«Настоящим сообщением уведомляем, что в связи с последними событиями, Банк вынужден продлить временные ограничения в период с 1 июня до 31 августа 2018 года», - указывается в сообщении банка, распространенном накануне вечером.

Ограничения были введены в середине апреля и ужесточены в мае. Клиенты банка, в частности, могут снять в месяц со своих карт не более 100 тысяч тенге, действуют также ограничения на снятие средств с депозитов, действие кредитных карт банка приостановлено. Банк также сократил время работы своих отделений.

«Банк предпринимает все ранее озвученные мероприятия для стабилизации текущей ситуации. После улучшения финансового положения Банк намерен подать заявление на восстановление лицензии на прием депозитов и открытие счетов физических лиц», - отмечается в сообщении банка.

Накануне банк также сообщил, что совет директоров финансового института покинул бизнесмен Александр Клебанов.

С 29 мая Национальный банк приостановил действие лицензии Банка Астаны на открытие депозитов и счетов физических лиц.

В середине апреля, выступая на совещании в Акорде, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими». В результате Банк Астаны стал испытывать проблемы с ликвидностью, из-за чего ввёл ограничения на размеры изъятий и транзакций для своих клиентов до 1 июня 2018 года.

В начале мая председатель Нацбанка Данияр Акишев заявил журналистам, что регулятор ведёт переговоры с акционерами банков, которые недавно раскритиковал президент. Он также отметил, что их менеджмент должен принять меры по поддержанию ликвидности и увеличению финансовой стабильности этих институтов. Вместе с этим Акишев заявил, что «акционеры заинтересованы в сохранении своих финансовых институтов и предпринимают необходимые усилия».

Через несколько дней глава Нацбанка напомнил, что сбережения вкладчиков любого банка защищены системой гарантирования депозитов. Благодаря ней государство может возвращать физическим лицам депозиты суммой до 10 млн. тенге. В этой связи Акишев заверил клиентов Банка Астаны в сохранности их средств, поскольку сбережения 99% из них покрываются системой.

Банк Астаны был основан в 2008 году. Первоначальный размер его активов составил 6 млрд тенге, при собственном капитале в 2 млрд тенге. К январю 2018 года портфель активов банка достиг 340 млрд тенге, а собственный капитал - 48,64 млрд тенге. С момента создания институт позиционировал себя в качестве инновационного банка, делая акцент на развитии розничного и карточного бизнеса. В конце 2017 года менеджмент сообщал, что Банк Астаны выпустил порядка 500 тыс. пластиковых карт.

В середине 2017 года Банк Астаны провел IPO, в рамках которого разместил 2,1 млн. простых акций на общую сумму в 2,5 млрд тенге. Индикативная стоимость одной акции банка с учётом 20% дисконта составила 1150 тенге. Его акционер Олжас Тохтаров, пользуясь правом преимущественной покупки, собирался приобрести акции на сумму 2 млрд тенге. К концу года институт сообщал, что направил привлечённые средства на совершенствование продуктов, технической инфраструктуры и расширение клиентской базы.