Выдавать жилье гражданам в Казахстане больше не будут – Назарбаев

Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане не должно быть очередей на жилье. Те, кто хочет получить в собственность квартиры должны либо участвовать в имеющихся государственных программах, либо покупать его самостоятельно. В противном случае, можно жить в арендном жилье.

«У нас до сих пор во всех городах, районах существуют очереди. Кто-нибудь видел очереди на квартиры в Германии, во Франции или в Америке? Это нонсенс. В рыночной экономике никаких очередей нет, потому что государство не дает бесплатно квартиры», - подчеркнул Назарбаевв пятницу в ходе расширенного заседания Политсовета партии «Нур Отан».

Он рассказал, что и ему, и депутатам парламента, и министрам пишут письма граждане, в которых просят дать им квартиру. И заявил, что такого больше не будет.

«Включайтесь в программы, которые есть. У нас же ипотека есть, можно получить через эту ипотеку квартиры – подключайтесь. Все у нас есть для ветеранов. Арендное жилье, правильно? Да, в каждой области строят арендное жилье. Пусть вот этим малоимущим, уязвимым – давайте в аренду. Пусть платят арендную плату. Какие очереди? О чем мы говорим?», - возмутился президент.

Он напомнил, что законов «дайте мне жилье» в государстве нет.

«Максимум, что мы сделали, сделали вот этот пункт – ипотечное жилищное строительство. И всем партийцам говорю, всем акимам, все меня слушают – взять на контроль? нормально сделать, не воровать ничего здесь. Чтобы точно попало, кому положено, и люди могли включиться, начинать работать», - поручил Назарбаев, в очередной раз отметив, что программа «7-20-25» вызовет огромный строительный бум.

«Для строительства дома стройматериалы, лес, металл, стекло нужны, меблировать надо, газовые плитки нужны. Это все делает бизнес. То есть мы оживляем огромную большую работу, если подумать, поработать. Всегда говорили, что Америку подняла автомобильная промышленность, которую начал господин Форд. Нас может поднять жилищное строительство и сельское хозяйство», - выразил уверенность президент.

В соответствии с казахстанским законодательством, право на получение жилья из государственного фонда имеют участники и инвалиды Великой отечественной войны, социально уязвимые категории граждан, государственные служащие и работники бюджетных организаций, а также граждане, чье жилье признано аварийным.