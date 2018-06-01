Назарбаев заявил, что чиновники пытались замять дело о детском насилии в ЮКО

В пятницу в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о деле мальчика из Южно-Казахстанской области, который предположительно подвергался сексуальному насилию. По словам президента, в регионе делалось все, чтобы замять это дело.

«Я могу публично сказать, я позавчера на Совете безопасности говорил. Вот с мальчиком в Южно-Казахстанской области событие случилось – старшеклассники изнасиловали мальчика. И такая волокита началась вокруг этого, и никак не могли ничего найти и доказать. Знаете почему? Везде в цепочке сидели родственники. Полиция, которая занималась: родственники, вышестоящие органы – родственники, еще выше – тоже родственники, все делалось для того, чтобы замять», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что подобного не должно происходить.

«Написано в законе, что этого не должно быть. А почему нарушается законность, (никто - V) не следит за этим?», - возмутился глава государства.

В середине марта портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.