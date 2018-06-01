Премьер Мариано Рахой отправлен в отставку
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В Испании вынесен вотум недоверия правительству
Фото сайта tvc.ru

Парламент Испании в пятницу поддержал вотум недоверия правительству Мариана Рахоя. «За» проголосовали 180 из 350 депутатов. Для вотума недоверия было достаточно 176 голосов, пишет Meduza.

Вопрос о вотуме недоверия был вынесен на голосование Социалистической рабочей партий Испании через несколько дней после того, как суд признал виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов бывших членов Народной партии Рахоя и связанных с ней бизнесменов.

Рахой признал поражение еще до начал голосования по вотуму недоверия и поздравил с победой своего предполагаемого преемника на посту премьера — лидера социалистов Педро Санчеса.

Мариано Рахой занимал пост премьер-министра Испании с декабря 2011 года.
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