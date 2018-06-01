В Испании вынесен вотум недоверия правительству

Премьер Мариано Рахой отправлен в отставку
Парламент Испании в пятницу поддержал вотум недоверия правительству Мариана Рахоя. «За» проголосовали 180 из 350 депутатов. Для вотума недоверия было достаточно 176 голосов, пишет Meduza.
Еще по теме:
- За давление на бизнес за три года в Казахстане осуждено порядка 400 должностных лиц - Шпекбаев
- Комитет госдоходов проводит внутреннюю проверку по факту задержания таможенников на юге страны
- В ловушке конфликта интересов, или почему уполномоченные по этике малоэффективны?
- Обвинение просит суд приговорить Бишимбаева к 12 годам лишения свободы
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые