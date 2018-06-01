В Испании вынесен вотум недоверия правительству

Вопрос о вотуме недоверия был вынесен на голосование Социалистической рабочей партий Испании через несколько дней после того, как суд признал виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов бывших членов Народной партии Рахоя и связанных с ней бизнесменов.

Рахой признал поражение еще до начал голосования по вотуму недоверия и поздравил с победой своего предполагаемого преемника на посту премьера — лидера социалистов Педро Санчеса.