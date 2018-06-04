Мир за ночь. 3-4 июня 2018 года

Авиаперевозчики заявили о потенциальном вреде торговых ограничений США для мировой экономики, правительство Израиля отложило голосование по законопроекту о признании геноцида армян, Дональд Трамп имеет право помиловать себя если его уличат в затруднении расследования о российском вмешательстве в выборы президента, компания SpaceX отложила запуск корабля с туристами на орбиту Луны до середины 2019 года, канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о предложениях по реформированию Евросоюза.

Торговые барьеры могут нанести ущерб не только рынку авиаперевозок, но и мировой экономике, считает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Так организация прокомментировала решение Вашингтона ввести пошлины на импорт стали и алюминия, пишут Ведомости.

«Любые меры, которые ограничивают торговлю и, соответственно, ограничивают пассажирские перевозки, – плохие новости не только для мировой экономики, но и для данной отрасли», – заявил председатель IATA Александр де Жуниак. Он подчеркнул, что индустрия авиаперевозок полагается на открытые границы, чтобы свободно осуществлять перевозки пассажиров и товаров.

Китайское государственное информагентство Синьхуа предупредило, что все торговые договоренности между Пекином и Вашингтоном будут аннулированы, если США введут новые пошлины и другие торговые санкции, сообщает BBC. Это произошло после переговоров между вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбуром Россом. Страны G7 также выразили свое возмущение в связи с новыми тарифами на импорт стали и алюминия в США. Французский министр финансов Брюно Ле Мэр предупредил, что через несколько дней может начаться настоящая торговая война.

В четверг США объявили, что не будут продлевать отсрочку, предоставленную партнерам после того, как Вашингтон объявил о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных - на импорт алюминия. С 1 июня пошлины вступили в силу в полном объеме. Такой шаг администрации президента Дональда Трампа приближает страну к торговой войне с давними союзниками, отметила газета Financial Times.

Вашингтон объяснил введение пошлин национальной безопасностью страны и тем, что Китай наводняет мировые рынки дешевыми металлами. Ранее американские промышленники предупредили, что пошлины могут нанести серьезный урон их бизнесу. По их словам, заградительные меры против поставок металлов основных торговых партнеров могут нарушить мировую торговую систему и привести к сокращению инвестиций и рабочих мест.

Правительство Израиля отложило голосование в парламенте по законопроекту о признании геноцида армян в 1915 году в Османской империи, сообщает Коммерсант. По словам представителя МИД Израиля, это сделано для того, чтобы обсуждение этого вопроса не помогло действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на предстоящих 24 июня выборах.

Ранее геноцид армян признала Германия. В Турции это вызвало массу протестов. В ответ Анкара отозвала своего посла в Берлине на родину для консультаций.

Президент США Дональд Трамп, возможно, обладает полномочиями, чтобы помиловать самого себя, если его уличат в создании помех расследованию по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы, но не намерен этого делать. Об этом заявил один из адвокатов президента Рудольф Джулиани, добавив, что вопрос о помиловании президентом самого себя является интересным вопросом конституционного права: «Помиловать других людей — это одно, а помиловать себя — это другое», пишет Коммерсант.

Накануне The New York Times сообщила о письме, которое 29 января направили другие адвокаты президента спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело о предполагаемом российском вмешательстве. Они писали, что президента в принципе нельзя обвинить в создании препятствий на пути любого аспекта разбирательства, потому что конституция страны наделяет его полномочиями при желании прекратить любое расследование или даже воспользоваться правом на помилование. Джулиани подтвердил подлинность этого письма.

Спецпрокурор Мюллер начал расследование «российского дела» 17 мая 2017 года. 21 мая Дональд Трамп поручил Минюсту проверить попавшую в СМИ информацию о том, что во время президентской гонки 2016 года ФБР тайно следило за его штабом, внедрив туда своего информатора.

Компания SpaceX отложила первый коммерческий запуск корабля с туристами на орбиту Луны. Об этом заявил представитель компании Джеймс Глисон, пишет Коммерсант.

Он сообщил The Wall Street Journal, что «SpaceX по-прежнему планирует отправить частных лиц в полет вокруг Луны», потому что интерес к этому не ослабевает. По данным WSJ, запуск может состояться в середине 2019 года. Ранее компания намеревалась осуществить его в конце 2018 года.

При этом SpaceX отмечает, что в мире наблюдается резкий спад количества заказов на запуск крупных коммерческих спутников. Компания опасается, что может столкнуться с нехваткой спроса на Falcon Heavy.

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine представила свои взгляды на концепцию Европейского валютного фонда, а также инвестиционный бюджет. Она сделала это в ответ на предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о реформировании еврозоны, сообщает Коммерсант.

Госпожа Меркель заявила, что поддерживает идею о создании инвестиционного бюджета, который призван помочь уравнять экономические различия между богатыми и бедными европейскими государствами. Введение бюджета, по ее мнению, должно происходить поэтапно с целью оценки его эффективности. Канцлер не уточнила, нужно ли интегрировать его в обычный бюджет ЕС или передать его в ведение министров финансов стран еврозоны, как предлагает французский президент.

Канцлер ФРГ также заявила, что ЕС должен сделать себя менее зависимым от Международного валютного фонда, чему может помочь инициатива Европейского валютного фонда. Он должен быть создан посредством модификации Европейского стабилизационного механизма, существующего для помощи странам, которые столкнулись с финансовым кризисом.

Ангела Меркель призвала страны ЕС согласовать план финансирования Евросоюза на период с 2021 по 2027 год до выборов в Европарламент в следующем году, чтобы Европа «сохраняла свою дееспособность».