Ситуация с заболеваемостью менингитом стабильна - глава Минздрава

В Казахстане зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом с начала года, от этой болезни умерли 12 человек, пятеро из которых дети, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов. При этом он подчеркнул, что ситуация является стабильной и вопрос о вакцинации населения – преждевременный.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 58 случаев заболеваний менингитом. Умерших на сегодняшний день 12. Из числа 58-ти заболевших – 18 детей до 14 лет, из числа умерших детей до 14-ти лет – 5 человек», - рассказал Биртанов.

Он напомнил, что заболеваемость менингитом имеет волнообразный характер. В частности, он привел статистику, что в 2013 году было зарегистрировано 117 случаев и 18 смертей, в 2015 произошел пик – заболело 424 человека и умер 21, в 2016 году – 120 случаев, и семь умерших и в 2017 году – 62 случая, в том числе 11 летальных исходов.

«Подробно мы эти цифры даем, чтобы понимание было, что первое - это очень опасное заболевание. И характеризуется высоким уровнем летальности. Порог заболеваемости, уровень заболеваемости и смертности находится в пределах среднего за этот период. То есть, порог средний за 20 лет мы посчитали, он еще далеко не пройден. Поэтому мы говорим о том, что ситуация эта характерная, стабильная», - подчеркнул Биртанов.

В целом, отметил министр, наибольший пик заболевания приходится на город Алматы, где с начала года с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализировано 80 человек, из них 35 случаев не подтвержденных, еще 13 больных дообследуются и 32 случая подтверждено, шесть человек умерли.

«В целом на сегодняшний день по стране 128 человек госпитализированы, 82 человека выписаны, уже пролечено, 12 умерло и сейчас еще 34 пациента находятся на лечение, в том числе 7 пациентов в реанимации», - подчеркнул глава Минздрава.

Вместе с тем, говоря о вакцинации, министр отметил, что в ней нет необходимости.

«В соответствии с нашей нормативно-правовой базой, решение о вакцинации принимает национальный координационный консультативный комитет по инфекциям. Заседание состоялось на прошлой неделе, туда входят все инфекционисты и эпидемиологи. Они приняли решение, что вопрос о вакцинации сейчас преждевременен и в национальный календарь прививок вакцинацию по менингиту включать необходимости нет. Это будет абсолютно неэффективное и достаточно затратное мероприятие, количество заболевших находится в пределах средне контролируемого», - сказал Биртанов.

Министр также сообщил, что в тех регионах, где зарегистрированы случаи менингита, работают сотрудники комитета по охране общественного здоровья и выявляют лиц, которые контактировали с заболевшими.

«Их сегодня выявлено более 4 тысяч человек. Конкретно 4136 человек – это те лица, которые контактировали с установленными больными три и более часа в день. Все они получают антибиотико-лечение, антибиотико-профилактику», - заверил министр.

При этом министр не исключил, что в если будет существовать «риск приближения к пороговым значениям», в таком случае вакцинация может быть начата.

«На сегодняшний день у нас уровень в два раза ниже. Мы начали все свои профилактические мероприятия задолго до того порогового уровня, который рекомендует ВОЗ. Сегодня у нас порог 0,138 в среднем в неделю при рекомендации 3 на 100 тысяч. Вопрос о вакцинации встает в случае, если количество заболевших в неделю соответствует 10 в неделю. У нас в 7 раз ниже и вопрос о вакцинации не стоит в принципе…..В случае риска приближения к пороговым уровням, сейчас нами проводятся расчеты, при необходимости эти препараты будут разовым ввозом ввезены и вакцинация может быть начата», - сказал он.