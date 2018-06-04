Задержан еще один вице-министр энергетики

Сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции задержали вице-министра энергетики Бакытжана Джаксалева. Он подозревается в том, что незаконно подписал акты выполненных работ по очистке озера в Щучинско-Боровской зоне на сумму 863 млн тенге, в результате чего, ущерб государству оценивается в размере 746 млн тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга в ведомстве официальный представитель Нацбюро Нурлан Жахин. В настоящее время Джаксалиев находится под домашним арестом.

«Конкретные дела прошедшей недели. Национальным бюро по противодействию коррупции изобличены противоправные действия вице-министра энергетики Джаксалиева в ходе приемке работ по очистке озера Щучинско-боровской курортной зоны», - заявил Жахин.

По его словам, Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». «Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводов экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге. В результате незаконных действий Джаксалиева, государству причинен ущерб на указанную сумму», - сообщил официальный представитель, отметив, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В марте текущего года был задержан другой вице-министр энергетики - Гани Садибеков. По версии следствия, он, в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Также в участии в преступной схеме подозреваются руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. Как сообщали ранее в Нацбюро по подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий. Помимо этого, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году. Все участники схемы были задержаны. Садибеков сначала был арестован, однако позднее мера пресечения ему была изменена на "домашний арест".

Тем временем, как сообщил сегодня Жахин, дела двух вице-министров не будут объединены в одно, так как преступные схемы действовали в разное время.

«Да, действительно, это уже второй вице-министр министерства энергетики Казахстана (задержанный - V). Было возбуждено уголовное дело в отношении Садибекова, проводится досудебное расследование. Но там года разные. То есть, если по Садибекову мы говорим, что это 2016-2017 года, то в отношении Джаксалиева - это уже 2015 год», - подчеркнул Жахин.