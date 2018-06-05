Мир за ночь. 4-5 июня 2018 года

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном утром 12 июня, количество жертв от извержения вулкана в Гватемале достигло 62 человек, суд в Лондоне признал 18-летнюю девушку виновной в подготовке теракта в Британском музее, Apple презентовала iOS 12, бывший гендиректор Starbucks может принять участие в президентской гонке США в 2020 году, а экс-президент Америки Билл Клинтон написал остросюжетный роман.

В Гватемале погибли не менее 62 человек погибли при извержении вулкана Фуэго, пишут «Ведомости». Только 13 из них опознаны. Ранее сообщалось, что погибли более 25 человек. Как стало известно, спасатели не могут добраться до некоторых районы страны. Столичный аэропорт Гватемалы закрыт, столица находится всего в 40 километрах к юго-западу от вулкана. В связи с природной катастрофой, в стране объявлен трехдневный траур.

Последствия продолжающегося мощного извержения затронули более 1,7 млн человек. Всего в Гватемале проживают около 17 млн человек. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Первая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре состоится 12 июня в 9 часов утра по местному времени, пишет «Интерфакс».

«Мы продолжаем подготовку к саммиту. Я могу сообщить вам, что команда советников по национальной безопасности ежедневно проводит брифинги президенту по Северной Корее. Я также могу сообщить вам, что первая встреча запланирована на 12 июня на 9 утра по сингапурскому времени, это 9 вечера 11 июня по восточному времени», – рассказала журналистам пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

Она отметила, что подготовка к саммиту «идет активно», команда Трампа согласовывает в Сингапуре окончательные детали по логистике. Она останется в стране до начала саммита. Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что делегация США продолжают переговоры с северокорейской делегацией в демилитаризованной зоне. «Дискуссии были позитивные, и был достигнут значительный прогресс», – отметила Сандерс.

Суд в Лондоне признал 18-летнюю Сафаа Булар виновной в подготовке террористического нападения на Британский музей, она стала самой юной британкой осужденной за терроризм, пишет Русская служба ВВС.

18-летняя Сафаа Булар родом из лондонского района Воксхолл состояла в джихадистской группировке «Исламское государство». Суд присяжных признал ее виновной в подготовке двух террористических нападений. Она также была признана виновной в том, что пыталась уехать в Сирию для того, чтобы присоединиться там к группировке «Исламское государство». Как стало известно в ходе судебных слушаний, Булар, которой тогда было 17 лет, собиралась напасть на посетителей в Британском музее при помощи огнестрельного оружия и гранат. В суде было сказано, что она стала планировать нападения в Лондоне после того, как ее жених, сражавшийся в рядах ИГ, был убит в Сирии. Ожидается, что суд вынесет приговор Сафаа Булар через шесть недель.

На конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference в Сан-Хосе корпорация Apple представила систему iOS12, пишет «Коммерсант». Как рассказали в корпорации, новая система будет работать намного быстрее iOS11, это коснется в том числе приложений и камеры. В iOS12 появятся групповые звонки в FaceTime, к которым смогу подключиться до 32 человек. Также обновится платформа ARkit 2.0, которая позволяет взаимодействовать с несколькими устройствами одновременно.

На устройствах появятся собственные сгенерированные пользователями Memoji. Новая функция Siri Shortcuts позволит голосовому помощнику Siri работать в любых приложениях. Представленный на конференции режим «не беспокоить, пока сплю» будет скрывать уведомления и группировать множество поступивших уведомлений в одно. На конференции также напомнили о категоризации поиска фотографий: теперь их можно будет искать не только по местам, но и по ключевым словам, по воспоминаниям, по примененным эффектам.

Экс-гендиректор сети кофеен Starbucks Говард Шульц уйдет в отставку с поста председателя совета директоров компании и выйдет из самого совета 26 июня, сообщают «Ведомости». Последние заявления Шульца дают основания рассматривать его в качестве потенциального участника президентской гонки в США в 2020 году. 4 июня издание The New York Times задало вопрос Шульцу. Ранее отвергавший подобную возможность он заявил: «Я намерен подумать о широком спектре возможностей, и они могут включать работу в публичной сфере. Но я еще далек от того, чтобы принимать какие-либо решения о своем будущем». Он также добавил, что глубоко опечален усиливающимся противопоставлением своей страны остальному миру.

Шульц проработал в компании 37 из своих 64 лет. За время его руководства сеть кофеен разрослась с 11 до 28 000 в 77 странах мира. В 2017 году Говард Шульц покинул пост гендиректора сети кофеен. На посту председателя совета директоров его заменит экс-гендиректор Starbucks Майрон Ульман. Он был активным сторонником экс-президента США Барака Обамы и бывшего кандидата на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Экс-президент США Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил политический роман «Президент пропал», по которому уже снимают сериал – права на экранизацию приобрела крупная кабельная сеть Showtime. Действия книги развиваются во времена его пребывания в Белом доме, пишет Русская служба ВВС.

«Я обожаю триллеры. Я читаю их в огромном количестве. Вот только что закончил третью книгу в трилогии «Красный воробей» <…> Я особо не увлекался криминальными и остросюжетными романами до начала 1980-х, а потом совершенно погрузился в них», – рассказал Клинтон журналистам.

Сюжет разворачивается вокруг кибератаки на США, которая угрожает всему миру. Ее должен предотвратить главный герой – вымышленный президент Джонатан Линкольн Данкен. По мере того как развиваются события, и времени остается все меньше, главный герой исчезает. Как говорит Клинтон, в книге подробно описаны детали жизни в Белом доме.