Среди них гепатит, диабет, ДЦП и острый инфаркт миокарда
​Минздрав предлагает сократить список болезней, от которых лечат бесплатно
Фото Жанары Каримовой

Министерство здравоохранения Казахстана предлагает внести изменения в приказ «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» и, в частности, сократить список болезней, лечение которых в Казахстане предоставляется бесплатно. В список попали хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, ДЦП и другие заболевания, сообщает информагентство «Спутник. Казахстан».

Публичное обсуждение проекта должно завершиться уже 6 июня.

Предполагается оставить в списке туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения.

Перечень социально значимых болезней был утвержден в 2017 году, как часть внедрения обязательного социального медицинского страхования. Согласно документу, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям. Тогда в список вошли туберкулез, ВИЧ, вирусный гепатит В, С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич (ДЦП), инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные заболевания.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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