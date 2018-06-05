​Нацбанк прогнозирует 3,5% рост экономики Казахстана в 2018 году

Согласно прогнозам Национального банка темпы экономического роста в 2018-2019 годах составят 3,5% и 2,7%, соответственно. На этот год регулятор повысил ожидания по росту на 0,6%, а на 2019 - понизил на 0,1%. Положительная динамика 2018 года связана с восстановлением покупательского спроса и ростом потребительского кредитования, сообщает пресс-служба регулятора.

В качестве базового сценария Нацбанк рассматривает сценарий цены на нефть в $60 за баррель на протяжении всего прогнозного периода. Регулятор отметил, что при умеренном замедлении инфляции реальные доходы и заработные платы продолжат расти. Позитивная динамика инвестиционного спроса будет сопровождаться увеличением инвестиций в основной капитал предприятий горнодобывающей отрасли, так и положительной динамикой инвестиций в жилищное строительство.

Увеличение объемов добычи и экспорта нефти и газа на крупнейших месторождениях страны будет способствовать общему росту экспорта товаров и услуг. Вместе с тем, увеличение импорта на фоне расширения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП.

Обновлённые оценки Нацбанка предполагают, что разрыв выпуска продукции в краткосрочной перспективе впервые с 2014 года будет находиться в положительной зоне, что будет носить слабый проинфляционный характер. В среднесрочной перспективе предполагается, что совокупный выпуск достигнет своих потенциальных уровней.

Вместе с этим годовая инфляция в 2018 году будет находиться внутри 5-7% целевого коридора, а в 2019 году начнёт плавное вхождение в коридор 4-6%, удерживаясь ближе к верхней границе. По сравнению с предыдущим прогнозом Нацбанк пересмотрел инфляцию в сторону повышения. Это связано с активизацией потребительского спроса на фоне роста реальных доходов населения, ростом цен на нефть, энергоресурсы, зерновые культуры и молочные продукты, сохранением на высоком уровне индекса цен в обрабатывающей промышленности, а также ухудшением внешнего инфляционного фона, связанного с ускорением инфляции в России и ужесточением внешних монетарных условий.

«В целом экономика остается подверженной внешним шокам ввиду слабой диверсификации. Основным фактором, влияющим на динамику экономической активности, продолжают оставаться цены на нефть. При реализации сценария 50 долларов США за баррель годовая инфляция может выйти за верхнюю границу целевого коридора в 2018-2019 годах, что потребует корректировки денежно-кредитной политики», - говорится в прогнозе регулятора.