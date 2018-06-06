ЕБРР профинансирует строительство солнечной электростанции в Карагандинской области

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) займет Казахстану $22 млн для строительства солнечной электростанции мощностью 40 МВт в Карагандинской области. Также проект профинансируют Фонд зеленых технологий, направив до $5,8 млн, и Фонд зеленого климата – до $4,2 млн. Строительством и эксплуатацией солнечной электростанции будет заниматься китайская компания «Risen Energy». Соответствующее соглашение между сторонами подписано в рамках совета иностранных инвесторов.

Как отметили в ЕБРР, это их первый совместный проект с китайской компанией в области возобновляемой энергетики в Казахстане. Программа финансирования, организованная международным фининститутом, включает кредит в местной валюте на сумму до $22 млн в эквиваленте, кредит Фонда зеленых технологий составит $5,8 млн, а кредит по линии Фонда зеленого климата – $4,2 млн.

«Это уже шестой проект в отрасли зеленой энергетики для ЕБРР в Казахстане. Основаны все эти проекты на сотрудничестве с министерством энергетики, на рамочном соглашении, которое мы заключили ранее. Если все эти проекты будут успешно завершены, то мощность строящихся благодаря им солнечных и ветровых электростанций в Казахстане составит более 200 МВт. Сейчас мы с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти договорились, что этими проектами мы не ограничимся. Для нас очень важно, что ЕБРР обеспечивает инвесторов фондированием, и у него есть высокий уровень компетенции, опыт, полученный в других странах по ведению таких проектов», - заявил в рамках подписания соглашений министр энергетики Канат Бозумбаев.

Строительством и эксплуатацией солнечной электростанции будет заниматься компания «Risen Energy» - ведущий китайский производитель солнечных батарей. Сама электростанция позволит снизить выбросы углекислого газа на 55 тыс тонн в год.

В первом совместном проекте международного финансирования в области возобновляемых источников энергии ЕБРР организует кредит совместно с Фондом чистых технологий и Азиатским банком развития для финансирования строительства солнечной электростанции мощностью 50 МВт на Байконуре.