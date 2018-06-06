В планах Миннацэкономики достигнуть уровня роста прошлого года
Казахстан ожидает 4% роста ВВП в 2018 году
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

По итогам текущего года министерство национальной экономики планирует достичь роста ВВП на уровне 4%. Об этом в ходе 31-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«В 2017 году был обеспечен 4%-й рост ВВП. Наши планы и прогнозы на текущий год: также ожидаем рост в районе 4%», - сообщил Сулейменов.

Ранее правительство заявляло, что ВВП по итогам 2018 года должен составить 3,8%.

Согласно прогнозам Национального банка темпы экономического роста в 2018 и 2019 годах составят 3,5% и 2,7% соответственно. На этот год регулятор повысил ожидания по росту на 0,6%.

За первый квартал текущего года экономика Казахстана выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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