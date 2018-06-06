Внести поправки в уголовное законодательство предлагают Казахстану инвесторы

Казахстану необходимо сохранить действующий режим валютного регулирования, разработать новый Экологический кодекс и отменить уголовную ответственность для предприятий, которые уклонились от уплаты налогов, но затем добровольно погасили долги вместе со штрафами. Эти и ряд других рекомендаций Казахстану в ходе 31-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов озвучил председатель правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Агрис Прейманис.

После годичного анализа инвесторы порекомендовали Казахстану разработать новый экологический кодекс.

«Наши рекомендации заключаются в том, чтобы проектируемые нормативные акты обеспечили глобальную конкурентоспособность казахстанской промышленности, что, в свою очередь, повлечет экономический рост. Мы считаем, что такая конкурентоспособность достигается конкретными шагами - такими, как выставляемые штрафы всегда должны основываться на доказательствах нанесенного ущерба», - заявил Прейманис.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части «освобождения от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов должностных лиц, организаций, которые добровольно уплатили начисленные налоги, пени и штрафы вне зависимости от того, было ли совершено нарушение впервые или нет».

«Также рекомендуем альтернативное определение "крупного" и "особо крупного ущерба" в целях применения статьи 245 УК и совершенствование процессов администрации и расследования налоговых уголовных правонарушений», - предложил председатель совета.

Еще одна просьба совета - рассмотреть вопрос о сохранении текущего режима валютного регулирования в отношении филиалов и представительств иностранных юридических лиц согласно действующему законодательству страны, а также продолжить работу по улучшению качества человеческого капитала - особенно в части работы по персоналу с использованием передового международного опыта и лучших отечественных бизнес-практик.

«Как для иностранных компаний, так и для местных компаний нехватка качественной рабочей силой остается одним из ключевых барьеров для развития бизнеса в стране. Особенно - в новых индустриях», - подчеркнул Прейманис.

В завершении мероприятия президент Нурсултан Назарбаев сообщил, что следующее заседание совета иностранных инвесторов состоится в Астане 6 июня 2019 года, и его темой как раз станет развитие человеческого капитала.