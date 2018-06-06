Им стал Олжас Абишев
  • 573
Назначен вице-министр здравоохранения

Постановлением правительства Олжас Абишев назначен вице-министром здравоохранения, сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана.

35-летний Олжас Абишев - выпускник Кызылординского госуниверситета, Университета Аулие Ата, Инженерного колледжа, Андонского национального университета (Южная Корея). По специальности экономист-информатик, юрист-правовед.

В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете «Туран – Астана», а также в коммерческих структурах.

С сентября 2017 года был гендиректором РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения» Минздрава.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Выдавать жилье гражданам в Казахстане больше не будут – Назарбаев
Новости
Только четыре категории граждан смогут купить квартиру по программе «7-20-25»
Новости
Казахстан может стать единственным в мире государством, которое трудоустраивает каждого, считает Назарбаев
Новости
Ведущий КТК Алексей Шахматов покидает страну
Новости
Назарбаев заявил, что чиновники пытались замять дело о детском насилии в ЮКО
Новости
Задержан еще один вице-министр энергетики