Назначен вице-министр здравоохранения

35-летний Олжас Абишев - выпускник Кызылординского госуниверситета, Университета Аулие Ата, Инженерного колледжа, Андонского национального университета (Южная Корея). По специальности экономист-информатик, юрист-правовед.

В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете «Туран – Астана», а также в коммерческих структурах.

С сентября 2017 года был гендиректором РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения» Минздрава.