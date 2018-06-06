Назначен вице-министр здравоохранения

Им стал Олжас Абишев
Постановлением правительства Олжас Абишев назначен вице-министром здравоохранения, сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана.
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