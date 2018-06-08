Великобритания предложит создать группу противодействия России

Предложение о создании подразделения быстрого реагирования на действия России будет озвучено премьер-министром Терезой Мэй в пятницу на саммите «большой семерки». Данной информацией поделился сайт «BuzzFeed News», ссылаясь на имеющуюся у них аудиозапись закрытого ужина министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с членами Консервативной партии, пишут Ведомости .

«Тереза Мэй будет в Шарлевуа на саммите «большой семерки, – говорит на аудиозаписи министр иностранных дел, – она предложит британский план, предусматривающий мировую поддержку с целью формирования подразделения быстрого реагирования для выявления российских преступлений... будь то кибератаки или заказные убийства».

Даунинг-стрит отказался прокомментировать формирование подразделения, но другие источники из саммита «большой семерки» подтвердили предстоящее обсуждение, хотя конкретно Россия там упоминаться не будет.

В аудиозаписи, которая длится больше часа, Борис Джонсон кроме России обсуждал отношения с Китаем, разоружение Северной Кореи, «Брекзит» и свое восхищение президентом США Дональдом Трампом.