Ильин объявил о возвращении в большой спорт

«Я очень ждал этот день. Вчера был настоящий подъем сил, потому что я вернулся в свое любимое дело. Очень ждал. Мне стало легче и свободней передвигаться, настроение поднялось. Очередной раз доказал себе, что не «наелся» тяжелой атлетикой», - сказал спортсмен.

Ильин заявил, что сейчас он в неплохой форме. «75% от максимума, вес у меня от 101 до 103 килограммов. Мой пятничный результат был 172 (кг) в рыке и 212 килограммов в толчке. На данном этапе очень хорошо, мой тренер доволен мной. Конечно, есть определенные вещи, у меня 22 года стажа и мне постоянно рвет ноги, постоянно их восстанавливаю. Но это естественный процесс, это рутина, которой я постоянно занимаюсь. В целом, думаю, мое состояние на 90% отлично. Дальше будет лучше, я думаю», - отметил спортсмен.

«Сейчас у меня цель выиграть чемпионат Казахстана, и я настроен, я хочу победы, меня «рвет». Я очень голодный на победы и хочу выиграть очень», - сказал Ильин.

30-летний Илья Ильин – четырехкратный чемпион мира, выигрывал золотые медали Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В 2016 году, накануне Олимпиады в Рио, он и ряд других спортсменов из Казахстана, были уличены в применении допинга. Ильин был лишен олимпийских медалей и дисквалифицирован до 10 июня 2018 года.

Ранее Ильин заявил, что его целью является выступление на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.