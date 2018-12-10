Еще две казахстанские спортсменки получат награды Олимпийских игр 2008 и 2012 годов

В число победителей и призеров после перераспределения вошли представительницы тяжелой атлетики Алла Важенина и Анна Нурмухамбетова.

«МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) объявили, что китайская спортсменка Лей Цао, занявшая первое место на ОИ-2008 по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 кг, из-за положительной допинг-пробы дисквалифицирована, а ее результат аннулирован. Таким образом, главная олимпийская медаль отошла к Алле Важениной», - пояснили в НОК.

Бронзовую медаль ОИ-2012 получит Анна Нурмухамбетова. На Олимпиаде-2012 в весовой категории до 69 кг спортсменка заняла пятое место. Однако серебряные и бронзовые призерки Марина Шкерманкова и Дина Сазановец из Беларуси также были уличены в допинге.

Ранее Ольга Рыпакова была признана серебряным призером ОИ-2008 в Пекине. Она финишировала на четвертом месте в тройном прыжке. Однако перепроверка допинг-проб показала, что россиянка Татьяна Лебедева, завоевавшая «серебро», а также ставшая третьей Хрисопия Девици (Греция) были уличены в применении запрещенных препаратов. Их результаты также были исключены из официальных протоколов.

«По сообщению МОК, каждый объявленный спортсмен сам выберет момент, когда и как состоится церемония награждения: на крупном событии НОК, на мероприятии Международной федерации, на следующих Олимпийских играх или же в Олимпийском музее», - отметили в Национальном олимпийском комитете.