Топ-менеджеры АО «Кедентранссервис» взяты под стражу

Вице-президент АО «Кедентранссервис», принадлежащего национальной железнодорожной компании «Қазақстан темір жолы», Галым Муканов и начальник управления организации закупок и договорной работы Дулат Уваев взяты под стражу, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны.

По данным агентства, руководители ведущего оператора логистических терминалов задержаны Национальным бюро по противодействию коррупции за получением взятки и водворены в следственный изолятор.

«Постановлением районного суда №2 Есильского района города Астаны от 8 июня 2018 года в отношении Муканова Галыма Каскербаевича и Уваева Дулата Сериковича санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, то есть до 6 августа 2018 года», – прокомментировали в суде.

Муканову и Уваеву вменяют нарушение по статье 366, части 3, пунктам 2, 3, 4, Уголовного кодекса Казахстана (Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, взятки в виде денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно за общее покровительство или попустительство в получении взятки). Им грозит ответственность в виде штрафа в размере 70-кратной суммы от взятки или лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности.

АО «Кедентрассервис» предоставляет услуги по перегрузке грузов на железной дороге, работает на рынке транспортно-логистических услуг более 16 лет.