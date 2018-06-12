Мир за ночь. 11-12 июня 2018 года

Министерство финансов США вновь расширило санкционные списки, сообщает Коммерсант. Новые меры затронут трёх граждан России, три российские компании и две связанные с ними структуры за рубежом. В сообщении на сайте ведомства говорится, что причиной введения санкций стала причастность физлиц и компаний к кибератакам. Их ввели на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России (CAATSA). Под санкции США попали Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они связаны с внесенной в список компанией «Дайвтехносервис». Ограничительные меры введены также в отношении Digital Security и ФГУП «НИИ "Квант"». Все они зарегистрированы в Санкт-Петербурге и связаны с Федеральной службой безопасности.

«Предприятия, попавшие сегодня в санкционный лист, способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России посредством их работы с ФСБ, и поэтому подвергают опасности безопасность Соединенных Штатов и наших союзников»,— приводятся в сообщении Минфина слова министра Стивена Мнучина. В качестве примера дестабилизирующих действий России названы: распространение компьютерного вируса NotPetya, проникновение в компьютерные сети энергетических систем США, а также атаки на сетевые устройства, в том числе роутеры.

Встреча глав МИДов «нормандской четверки» в Берлине позволила придать новую динамику переговорам по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции по итогам переговоров. «Интенсивность, качество наших обменов позволили нам войти в новую позитивную динамику, которая, я надеюсь, позволит прийти к мирному решению», - приводит его цитату Коммерсант. Министр сообщил, что стороны договорились о необходимости долговременного прекращения огня, отвода тяжелого вооружения, отвода войск в трех пилотных зонах и о разминировании всего региона. Также, по его словам, министры условились «обеспечить условия деятельности наблюдателей ОБСЕ». Господин Ле Дриан также высказался за расширение мер гуманитарного характера и обмен пленными.

По итогам этих переговоров глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что министры обсудили вопрос освобождения заключенных, а также гуманитарные проблемы. По его словам, Москва считает полезными переговоры в «нормандском формате». 10 мая встреча лидеров стран «нормандской четверки» прошла в «усеченном» формате: неофициальные переговоры в Германии провели президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Они поддержали проект резолюции Совбеза ООН о размещении международных миротворцев на всей территории Донбасса.

Власти Испании решили пропустить на свою территорию судно «Аквариус», на борту которого находятся 629 мигрантов, которых ранее не пустили к себе Италия и Мальта, пишет сайт канала Дождь. «Это наша обязанность — помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасный порт этим людям, выполняя таким образом международные обязательства», — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес, слова которого приводит El Pais. Ранее заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, представляющий националистическую партию «Лига Севера», не разрешил причалить судну «Аквариус», на борту которого находятся 629 мигрантов, в итальянском порту. Кроме того, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат также заявил, что судну не разрешат остановиться у берегов страны, однако выразил готовность оказать мигрантам медицинскую и гуманитарную помощь. Как отмечает Reuters, на борту находилось 123 несовершеннолетних, 11 детей и семь беременных женщин, которые были спасены во время операций у берегов Ливии.