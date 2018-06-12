Премьер возмутился низким уровнем освоения средств госорганами

Министерство по инвестициям и развитию может не освоить 42 млрд тенге - это средства, которые должны пойти на строительство дорог, возмутился в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Риск неосвоения, также подчеркнул он, существует и в других государственных органах.

«Время проходит, сезон наступает, с октября наступит похолодание. Строительство дорог, Женис Махмудович (Касымбек – министр по инвестициям и развитию - V). По другим объектам строительство будет так же сложно», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что по строительству дорог было дано поручение, но имеются риски неосвоения. Та же ситуация складывается по визит-центрам министерства культуры и спорта, отметил Сагинтаев.

«Пока они построят, уже пройдут все сроки - зачем тогда запрашивали финансирование?», - возмутился Сагинтаев, указав, что аналогичная ситуация наблюдается и в сельском хозяйстве.

«Минфин, дополнительные финансовые средства вы просите, 42 млрд у нас имеется, необходимо перенаправить их на другие цели. По целевым трансфертам: имеется много проектов на местностях, многие из них не осваиваются, по проектам проходят судебные разбирательства. Это значит, конкурсные процедуры неправильно ведутся. Когда это все закончится? Женис Махмудович, что скажете по дорогам?», - поинтересовался глава правительства.

«Бакытжан Абдирович, по данным проектам - у нас это не новые проекты. Половина из них - это продолжающиеся проекты с прошлого года. Мы работаем совместно с международными банками, там имеется своя специфика. До конца года это будет продолжаться. Ежемесячно по сертификатам мы оплачиваем. Работа проводится по графику», - заверил Касымбек.

«Женис Махмудович, здесь написано совместно со Всемирным банкам соглашение о займе находится на согласовании с госорганами. Соглашение с Исламским банком также согласовывается, все коллеги находятся здесь в зале, сколько можно согласовывать?», - не успокоился премьер.

Глава Мининвестиций отметил, что план на текущий год – 6,8 млрд тенге: «Указанные (вами - V) средства - это другие проекты, которые продолжаются с прошлого года», - парировал Касымбек.

«Женис Махмудович, здесь говорится, что имеется риск неосвоения 42 млрд тенге – самый большой риск по дорогам. По займам Исламского банка, Всемирного банка до сих пор проходят согласования с госорганами. Когда завершится согласование? Пока завершится согласование, наступит зима», - не успокаивался глава правительства.

«У нас имеются вопросы только по соглашению с Исламским банком, по цифрам у нас имеется немного другое мнение», - завершил спор Касымбек.

«Около 100 млрд тенге не работают на экономику. Мы будем их изымать и направлять на необходимые отрасли. Акимы по своим отраслям несут ответственность. В экономике должен быть рост. Когда отчитываемся, говорим, что все хорошо выполняется. Это не должно забываться. Это последнее слово: по итогам полугодия неосвоенные средства будут направлены на другие направления. Сами будете нести ответственность перед народом и главой государства», - подытожил глава кабинета министров.