Великобритания начнёт выдавать специальные визы для молодых бизнесменов

По данным издания, в министерстве внутренних дел Великобритании считают, что новые визы смогут привлечь представителей бизнеса в страну. Они заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов. Теперь круг лиц, которые смогут получить визу, станет гораздо шире. Возможность их получения будет распространяться не только на одаренных бизнесменов, но и на тех, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получения такой визы. Новый вариант визы был разработан по рекомендации Консультативного комитета по миграции совместно с техническим сектором.

«Великобритания может гордиться тем, что является ведущей страной, когда речь идет о технологиях и инновациях, но мы хотим сделать больше для привлечения бизнеса. Поэтому я рад объявить о новой визе для людей, желающих начать бизнес в Великобритании. Это поможет нам привлечь лучшие таланты со всего мира и поддержать ведущую позицию Великобритании в сфере инноваций и предпринимательства», - заявил министр внутренних дел Саджид Джавид.