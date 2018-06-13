​Мажилис одобрил законопроект о передаче части госфункций в конкуретную среду

В среду, во время пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду. Документ, как заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, закладывает правовую основу «для расширения возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования, а также передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям».

В частности, законопроектом предусмотрено закрепление базовых подходов по передаче функций госорганов в конкурентную среду. А также передача отдельных функций в саморегулирование и неправительственному сектору.

«Проведенный в 2016 году анализ выявил ключевую проблему - отсутствие критериев и несистемный характер передачи функций госорганов в конкурентную среду. В этой связи, законопроектом определяются: цели, принципы и способы передачи функций госорганов в конкурентную среду; критерии, алгоритм отбора и передачи функций; мониторинг качества реализации функций и механизм их возврата, в случае некачественной реализации; полномочия правительства и госорганов, роль Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»; права и обязанности исполнителей функций; а также, функции специально созданной при правительстве комиссии», - рассказал Сулейменов.

Вместе с этим он подчеркнул, что функции, направленные на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка и так далее, не рассматриваются к передаче в конкурентную среду.

В целом, документ определяет пять способов полной или частичной передачи функций в конкурентную среду: «При полной передаче функция осуществляется исключительно за счет пользователей функций, либо полностью переходит саморегулируемой организации. В данном случае функция законодательно исключается из компетенции госоргана и передается в конкурентную среду», - пояснил министр.

К частичной передаче, по его словам, отнесены известные в настоящее время способы передачи функций на реализацию через аутсорсинг, государственный социальный заказ и государственный задание. «Так как данные способы уже урегулированы действующим законодательством, законопроектом предусмотрены отсылочные нормы к законам о государственных закупках, государственном социальном заказе и бюджетному кодексу», - объяснил он.

Сам алгоритм передачи состоит из семи основных этапов. В частности, на первом и втором производится отбор и одобрение предварительного перечня функций госорганов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. На третьем этапе проводится обсуждение. Самым ключевым является четвертый этап. Здесь, пояснил Сулейменов, «госорганы проводят анализ готовности рынка и (или) анализ регуляторного воздействия».

«Анализ готовности рынка, как и анализ регуляторного воздействия, позволяет определить и оценить целесообразность выбора способа передачи с учетом мнений конкурентной среды и отраслевых госорганов, полученных в ходе обсуждений; провести анализ издержек и выгод, влияния такой передачи на государство, потребителя, а также предпринимателя, принимающего функции государства; сопоставить стоимость реализации функции, определенной конкурентной средой, со стоимостью, установленной госорганом; определить проблемы текущего состояния реализации функции; сравнить цели, установленные конкурентной средой, с целями, установленными госорганом, а также в последующем оценить ожидаемые результаты передачи», - перечислил он.

Далее, по итогам анализа комиссией формируются окончательные рекомендации по передаче функций. Затем разрабатывается соответствующий законопроект, после принятия которого функция передается в конкурентную среду только после принятия законопроекта. И на последнем этапе уже будет проводиться мониторинг реализации переданных функций госорганов в конкурентную среду.

«На данной стадии свое решение нашел вопрос относительно отсутствия контроля со стороны госорганов по ранее переданным функциям. Теперь, при неудовлетворительном результате мониторинга вопрос о возврате функции выносится на комиссию и при необходимости функция законодательно возвращается в госорган», - заключил Сулейменов.