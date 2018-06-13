​В Астане планируется открыть офис Продовольственной сельхозорганизации ООН

Казахстан намерен открыть офис продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Астане. В случае необходимости, его филиал будет создан и в городе Алматы. Как сообщил во время пленарного заседания мажилиса министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, на обслуживание этого офиса страна будет ежегодно тратить по $300 тыс.

«По инициативе правительства Республики Казахстан планируется открыть представительство ФАО в формате бюро по связям и партнерству. Такие бюро есть только в пяти государствах. Планируется, что бюро будет располагаться в Астане. Для обеспечения поддержки программ в Южном регионе, возможно учреждение филиала в Алматы», - рассказал Шукеев.

По его заверениям, максимальная штатная численность бюро будет составлять 20 сотрудников, включая местных технических экспертов и иностранных прикомандированных специалистов, а также техперсонал. Руководитель бюро будет назначаться ФАО по согласованию с правительством Казахстана. Предполагается, что уполномоченный заместитель будет резидентом Казахстана.

«Вкладом правительства в бюро будет являться бесплатное предоставление соответствующего помещения и офисного оборудования, а также ежегодного взноса в размере, эквивалентном $300 тысяч (долларов - V) на операционные расходы. Данные расходы учтены в бюджетной заявке министерства сельского хозяйства и министерства иностранных дел на 2019-2021 годы», - сообщил министр.

Он напомнил, что в состав ФАО входят 194 государств, две ассоциированные организации и Евросоюз. Штаб-квартира ФАО находится в Риме, регион Восточной Европы, Центральной Азии и СНГ управляется из регионального офиса ФАО в Будапеште. Партнерство между Казахстаном и ФАО развивается с 1997 года. В 2018-2019 годах ФАО планирует начать в Казахстане семь проектов, с общим финансированием в $130 млн.