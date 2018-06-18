В ночь на понедельник в результате землетрясения погибло 3 человека, ещё 217 - пострадали
​Данные о пострадавших во время землетрясения в Японии казахстанцах не поступали - МИД
Фото пресс-службы МИД Казахстана

Сообщений о пострадавших казахстанцах во время сильного землетрясения в Японии не поступало. В ночь на понедельник в результате него погибло 3 человека, ещё 217 - пострадали, сообщает Казинформ со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

«Данных о казахстанцах, пострадавших во время землетрясения в Японии, не поступало. Консул Казахстана находится на связи с кризисным штабом, созданным при Канцелярии Премьер-министра Японии», - отметил он

Как пишет Коммерсант, землетрясение произошло в префектуре Осака. Оно также затронуло префектуры Хёго, Киото, Сига и Нара. В городе Такацуки прорвало водопровод, разрушены дороги. В Осаке и в других городах остановлена работа заводов. Прервано движение скоростных междугородних поездов. Временно приостанавливалась работа местных аэропортов. В Осаке были многочисленные случаи возгорания.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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