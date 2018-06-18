Однако в Миннацэкономики считают, что ему лучше появиться в виде налога на собственность
​Налог на богатство пока не планируют вводить в Казахстане
Фото с сайта eurasiancommission.org

В Казахстане пока не планируют вводить налог на богатство. При этом министр национальной экономики Тимур Сулейменов считает правильным не облагать им заработную плату, а накладывать на легко администрируемые объекты - транспорт, имущество и землю, заявил он во время отчётной встречи с населением.

«Что касается налога на богатство, тоже такое расхожее название. Помните, несколько лет назад у нас достаточно сильно подняли налог на автотранспортные средства с большим объемом. По сути, большой объем, значит большая стоимость, соответственно, и взимают больше с тех, кто им владеет», - напомнил Сулейменов.

По его мнению, более легко администрируются такие объекты налогообложения, как земля, имущество и автотранспорт, так как все это есть в государственных кадастрах, регистрах и зарегулировано в министерствах юстиции и МВД.

«Налог на богатство, на мой взгляд, нужно не с зарплаты (взимать - V), а в сторону объектов, которые более легко администрируются. Но опять же, к этому мы должны очень внимательно и взвешенно подойти. Пока мы только смотрим и международный опыт, и стараемся приложить к нашим реалиям. Каких-то конкретных изменений по этому в опросу в этом году мы не планируем», - заверил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев сменил омбудсмена по правам ребенка
Новости
Машинист применил экстренное торможение после того, как увидел искривление пути - Мининвестиций
Новости
1 января 2019 года незарегистрированные мобильные телефоны отключат от сотовой связи
Новости
Жания Аубакирова освобождена от должности ректора консерватории имени Курмангазы
Новости
​Нацбанк обсуждает возможности стабилизации Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка с их акционерами
Новости
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области