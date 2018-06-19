Мир за ночь. 18-19 июня 2018 года

Пентагон подтвердил приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи; в шведском городе Мальмё неизвестный открыл стрельбу на улице и смертельно ранил двух человек; в Индонезии затонул паром, cудьба более 60 его пассажиров остается неизвестной; японская корпорация Fujifilm подала иск против производителя оргтехники Xerox из-за несостоявшегося слияния; Всемирная организация здравоохранения включила зависимость от видеоигр в Международную классификацию болезней.

Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений США и Южной Кореи, пишет «Интерфакс». По словам пресс-секретаря американского Минобороны Даны Уайт, решение было принято «в соответствии с обязательством президента Трампа и совместно с американскими союзником Республикой Кореей».

«Мы по-прежнему согласовываем дополнительные действия. Никаких решений о последующих военных учениях не принималось», – цитируют Уайт журналисты.

Она отметила, что позже на этой неделе состоится встреча министра обороны США, госсекретаря и советника по нацбезопасности, во время которой они обсудят этот вопрос.

«Никакого влияния на тихоокеанские учения за пределами Корейского полуострова это не имеет», – добавила пресс-секретарь Пентагона.

Ранее южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство обороны страны сообщило, что Республика Корея и США решили приостановить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.

О намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Трампа.

При стрельбе в шведском городе Мальмё ранены четыре человека, пишут «Ведомости».

«Были слышны как минимум 15-20 выстрелов из автоматического оружия», – приводит издание слова очевидца ЧП Донатана Бурхоффа.

Стрельба произошла в центре города на улице Дроттнинггатан, говорится в сообщении полиции. В полицию сообщение о стрельбе поступило в 20.13 по местному времени. Пострадавшие госпитализированы. Позже стало известно, что двое раненных скончались в больнице. По предварительным данным, стрельбу в центре Мальмё открыл неизвестный. Район оцеплен. Полицейские допрашивают очевидцев.

Японская корпорация Fujifilm подала иск против производителя принтеров Xerox. Причиной иска стала отмена сделки по слиянию. Fujifilm требует возместить убытки от несостоявшейся сделки в размере более $1 млрд, пишут «Ведомости».

В исковом заявлении говорится, что Xerox незаконно раcторг сделку из-за давления инвесторов Карла Айкана и Дарвина Дисона, которые владеют в совокупности 15% Xerox. По их мнению, сделка недооценивает стоимость Xerox.

«Решение о том, чтобы позволить Айкану и Дисону диктовать судьбу компании, не согласуется с демократией среди акционеров», – говорится в заявлении Fujifilm. Fujifilm также требует наказать Xerox за «преднамеренные и грубые» нарушения.

Об отмене сделки стало известно 14 мая этого года. Xerox отказался объединяться с японской Fujifilm. Xerox на протяжении нескольких недель пытался обсудить с Fujifilm новые условия сделки, однако японская компания не подтвердила готовность пересмотреть условия сделки в разумный срок.

Согласно первоначальным условиям сделки, Xerox должен была стать частью совместного с Fujifilm предприятия в Азии – Fuji Xerox. Сумма сделки изначально оценивалась в $6,1 млрд.

Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от видеоигр в новую Международную классификацию болезней, которую предполагается утвердить в мае 2019 года, пишет «Коммерсант».

Симптомами игромании были названы утрата контроля за временем, проведенным в игре, выделение ей наивысшего приоритета среди всех повседневных дел, а также отказ прекратить играть, несмотря на появление очевидных негативных последствий.

По результатам разных исследований, от игромании страдают от 2% до 10% пользователей интернета. Она официально признана болезнью в Китае, где количество больных оценивается в 350 млн человек, большую часть которой составляют дети и подростки до 18 лет. Для лечения игровой зависимости китайские власти разработали специальную программу, которая включает изоляцию от общества, запрет доступа в интернет и психотропные препараты.

Исследователи из Института интернета Оксфордского университета в прошлом году попытались выявить процент «нездоровых» игроков в видеоигры. Как показало исследование, в 2–3% из 19 тыс. мужчин и женщин, опрошенных в Великобритании, Германии, Канаде и США нашли у себя более пяти симптомов, описанных в свидетельстве Американской психиатрической ассоциации.

Более 60 человек пропали без вести после крушения парома, который перевозил людей через озеро Тоба на острове Суматра в Индонезии, пишет «Коммерсант». В настоящий момент чрезвычайным службам удалось спасти 18 человек из 80, находившихся на борту судна, сообщается об одном погибшем. Судьба остальных пассажиров парома остается неизвестной.

Озеро Тоба является крупнейшим озером Индонезии, расположенном на архипелаге островов в Индийском океане. Благодаря своей глубине и размером, а также статусу крупнейшего вулканического озера в мире, оно ежегодно привлекает десятки тысяч туристов со всего мира, многие из которых используют паромы для того, чтобы добраться с одного берега на другой.