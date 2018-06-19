Президент США готов ввести новые 10-процентные пошлины
​Трамп готов увеличить пошлины на товар из Китая на $200 млрд
Фото с сайта Reuters.com

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности ввести новые 10% пошлины в отношении импортируемых китайских товаров на сумму $200 млрд, сообщают «Ведомости».

Он сообщил, что Вашингтон готов ввести дополнительные тарифы на возможный ответ со стороны китайских властей на рост пошлин в США на китайские товары: «Мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд».

Новые американские пошлины «вступят в силу по завершении юридических процедур, если Китай не изменит своих действий, а также в том случае, если он будет продолжать введение новых тарифов сверх тех, о которых уже объявил». Пока Трамп поручил торговому представителю США представить список китайских товаров, которые могут попасть под новые ограничения.

США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $50 млрд, в ответ на это Китай ввел ограничения в отношении ввозимых американских товаров. Некоторые из тарифов станут применяться с 6 июля. Также Белый дом готовится объявить ограничения на инвестиции китайских компаний в Соединенных Штатах к 30 июня, пишет издание.

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