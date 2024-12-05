Дэниел Розенблюм в январе уйдет с должности посла США в Казахстане

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм уйдет с поста 20 января 2025 года и завершит свою карьеру в Государственном департаменте Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба посольства США в республике. О своем решении он сообщил казахстанскому правительству еще 26 ноября.

«После длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою выдающуюся карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей», - отметили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что под руководством Розенблюма отношения между США и Казахстаном достигли «значительных успехов в торговле и инвестициях, взаимодействии между народами, партнерствах между университетами и сотрудничестве в области безопасности». Он укреплял дипломатические связи, способствовал взаимопониманию и продвигал стратегические интересы обеих стран.

После ухода Розенблюма исполнять обязанности поверенного в делах будет заместитель главы миссии США Дебора Робинсон – до назначения и утверждения нового посла, а также генерального консула США Мишель Еркин в Алматы.

«В оставшееся время в Казахстане посол Розенблюм продолжит поддерживать цели миссии и работать над плавной передачей обязанностей, гарантируя, что приверженность Соединенных Штатов Казахстану останется неизменной», - добавили в посольстве.

Дэниел Розенблюм занимает пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года.