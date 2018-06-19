В Мининвестиций заверили, что проводника сошедшего с рельсов поезда наказывать не будут

Первый заместитель министра по инвестициям и развитию Роман Скляр заверил, что проводника поезда, который сошел с рельсов в Жамбылской области, наказывать не будут. Он также пообещал журналистам публичное и прозрачное расследование инцидента.

«Вчера провели эксперимент. Поезд, который следовал навстречу пассажирскому. Его вернули. По итогам этого эксперимента озвучили эту информацию. Расследование будет объ-ективным, публичным, прозрачным. Проводника не будут наказывать ни в коем случае», - пообещал Скляр.

В то же время он подчеркнул, что это «нехарактерная и нетипичная ситуация», так как зачастую поезда сходят с рельс на поворотах, а здесь был прямой участок.

В воскресенье около 13:30 часов в Жамбылской области с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда «Байтерек», следовавшего из Астаны в Алматы. В результате происшествия погиб один человек, ещё 25 пострадали. По первичным данным Мининвестиций, сход поезда произошёл, когда машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение.

Для расследования инцидента Мининвестиций и НК «Казахстан Темир Жолы» создали специальные комиссии. Главная транспортная прокуратура заявила, что взяла расследование происшествия на свой контроль .