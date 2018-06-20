В Казахстане стартовало ЕНТ

В этом году тестирование пройдут 102 447 выпускников школ, из них 77 224 (75,4%) выпускников будут сдавать его на государственном языке, 25 177 (24,6%) – на русском и 46 учеников будут сдавать экзамены на английском языке.

«В 2018 году формат ЕНТ не меняется. То есть будет проходить в действующем формате, как в прошлом году. Сроки проведения ЕНТ и количество тестовых заданий не меняются. ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах проведения ЕНТ. Всего 120 тестовых заданий. Максимальный балл 140, проходной балл - 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов», - проинформировал министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

В этом году количество выпускников, подавших заявление на участие в ЕНТ, увеличилось на 10 тыс. Также в этом году выпускникам предоставляется возможность сдачи тестирования на английском языке.