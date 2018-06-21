Казахстан только выиграет, если Назарбаев будет участвовать в следующих выборах – Абаев

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев уверен, что республика только выиграет, если действующий президент страны Нурсултан Назарбаев решит участвовать в выборах, намеченных на 2020 год.

«До 2020 года ещё достаточно много времени и, как правильно отметил Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев – V.), это решение будет принимать исключительно сам глава государства. К 2020 году мы должны, наверное, посмотреть по той ситуации, которая будет складываться», - сказал он журналистам после пленарного заседания сената.

«Мое мнение, человека, который достаточно долгое время проработал непосредственно с президентом и, учитывая тот колоссальный опыт главы государства, который он имеет в политике, экономике, международных делах и, учитывая его международный авторитет, я уверен, что Казахстан только выиграет от того, если глава государства будет принимать участие (в выборах - V.) в 2020 году», - сказал Абаев.

Вчера спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает, что президент страны Нурсултан Назараев не примет участия в следующих президентских выборах в 2020 году.