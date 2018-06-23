Полиция задерживает участников митингов в городах Казахстана

Как минимум, в трех крупных городах Казахстана задержаны участников митингов, которые не были санкционированы местными властями. Известно о задержаниях в Алматы, Астане и Уральске.

В Астане собравшихся возле Конгресс-холла вышедший к ним прокурор Сарыаркинского района Жамбыл Сматов призвал разойтись и предупредил об ответственности. Как передал корреспондент Vласти, полиция задержала несколько человек, среди которых, судя по всему, были случайные прохожие.

Собравшиеся называют темой митинга требование о бесплатном образовании для детей. Ранее к участию в митингах в субботу призывала призванная в Казахстане экстремистской политическая организация ДВК.

На аналогичном митинге в Алматы, проходящем на пешеходной улице Панфилова, полиция также задерживает участников и по одному препровождает в автобусы, передает радио Азаттык с места событий.

Между тем в Уральске полиция задержала журналистов и главного редактора издания "Уральская неделя" и корреспондента радио "Азаттык", сообщила в Facebook основатель "Уральской недели" Тамара Еслямова.

Правоохранительные органы пока никак не комментировали эти задержания.