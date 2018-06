​ЕНПФ наращивает инвестиции в квазигоссектор Китая и Индии

По данным аналитиков, за май ЕНПФ приобрёл корпоративные долговые бумаги ряда эмитентов: Indian Railway Finance Corporation (7,52 млрд тенге), The Export-Import Bank of China (6,82 млрд тенге), Export-Import Bank of India (4,86 млрд тенге), Three Gorges Finance (3,21 млрд тенге) и Avi Funding Company Limited (2,27 млрд тенге). Были докуплены облигации китайской Sinopec на 12,35 млрд тенге (суммарные инвестиции – 15,40 млрд тенге).

В части вкладов в зарубежных финансовых институтах – депозит в MUFG Bank сократился с почти вдвое до 65,47 млрд тенге, в то же время у фонда появились депозиты в Natixis Paris на 61,59 млрд тенге и в DBS BANK LTD на 49,47 млрд тенге. Порядка 71,9 млрд тенге пенсионных накоплений находятся во внешнем управлении (Aviva Investors Global Services Limited).

Нацбанк продолжает поддерживать долю инвестиций в государственные ценные бумаги Казахстана на уровне 45-46%. В мае сумма средств инвестированных в казахстанские ГЦБ увеличилась на 88,84 млрд тенге до 3,79 трлн тенге. В ГЦБ иностранных государств тем временем инвестировано 967,69 млрд тенге – сокращение на 4,4% за месяц. В частности, в портфеле уменьшились средства, направленные на покупку гособлигаций США с 541,59 млрд до 493,16 млрд тенге.

Также продолжают уменьшаться средства инвестированные в БВУ Казахстана, сокращение за май – 23,18 млрд тенге. Тем временем, увеличиваются вклады в зарубежных финансовых институтах. Рост за май составил 64,67 млрд тенге – до 461,10 млрд тенге. При разбивке портфеля по видам валют, то на тенге приходится 5,64 трлн тенге средств, на доллар США – 2,57 трлн тенге, на российский рубль – 34,01 млрд тенге, а на другие валюты – 8,53 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход фонда за первые пять месяцев 2018 года составил 236,39 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2017 года был равен 114,38 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 2,98%. Чистый инвестиционный доход фонда за весь прошлый год составил 550,56 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 15,03 млрд тенге за январь-май 2018 года, увеличившись на 20,0% в сравнении первыми пятью месяцами прошлого года.