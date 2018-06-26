1 июля в Алматы заработает специализированный следственный суд

1 июля в Алматы начнет работу специализированный следственный суд. Обязанностями этого суда, созданного по указу президента, станет контроль над работой органов досудебного расследования. Суд расположился в здании бывшего Наурызбайского районного суда в микрорайоне «Орбита», пишет «Казинформ» .

Теперь следователь будет согласовывать свои действия, например, личный обыск и обыск помещения, со следственным судьей. Ранее председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов рассказал журналистам, что в специализированном следственном суде семь штатных единиц: шесть следственных судей и председатель.

Указ об образовании специализированных следственных судов президент Нурсултан Назарбаев подписал 16 января 2018 года. Согласно документу такие суды должны появиться в Алматы и Астане.

«Ранее эти функции исполнял другой надзирающий орган – прокурор, с которым следователи согласовывали законность действий. В первую очередь, следственный судья стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, имеющих право на неприкосновенность личности и своего жилища. Такие же санкции будет давать следственный суд на проведение негласных следственных действий. К примеру, вторжение в личную жизнь человека должно производиться с санкции суда. Безусловно, этот шаг приведет к большему доверию граждан к судам и укреплению авторитета судебной власти», – приводит информагентство слова руководителя специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Мартпека Какимжанова.