Словарь казахского языка по типу Оксфордского предлагают создать эксперты

В связи с переходом на латинскую графику Казахстану необходимо создать единый орфографический и орфоэпический словарь по типу Оксфордского. Такое мнение высказал в ходе встречи с сенаторами член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан Шерубай Курманбай.

Как отметил Курманбай, 59% терминологии на казахском языке – это заимствованные слова.

«По возможности мы хотим повысить принцип национальной терминологии, но, в то же время, мы хотим оставить безэквивалентную лексику, чтобы сохранить содержание терминов, которые широко распространены, не переводить такие термины. Об этом в свое время говорил Ахмет Байтурсынов. Но некоторые термины, которые удачно нашли свой эквивалент на госязыке, мы хотим, чтобы они нашли свой национальный эквивалент. Наша главная задача - это сохранение богатства казахского языка, словарного фонда. О чем мы должны задуматься, это о сохранении национальной характеристики терминологии. И мы должны соблюдать принципы Ахмета Байтурсынова, иначе мы можем допустить ошибки», – пояснил член-корреспондент.

Он сообщил, что на протяжении трех месяцев ученые трижды предлагали разные варианты алфавита, и сейчас уже предложен четвертый вариант.

«Мы внесли в план орфографический и орфоэпический словарь, но вы прекрасно знаете Оксфордский словарь. Мы в свое время разделили на два словаря и не предавали этому значения - в отличие от англичан. У них один словарь – орфоэпический и орфографический, то есть и правописание, и правилочитание этого слова. Мы же сначала пишем транскрипцию, разделяем два словаря, и тратим огромные бюджетные средства на это. Я предлагаю сделать один словарь», – предложил Курманбай.