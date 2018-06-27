Международный конкурс на разработку генплана Туркестана будет объявлен 12 июля

Во время первого заседания правительственной комиссии по развитию Туркестана первый вице-премьер Аскар Мамин поручил подготовить генеральный план города для начала развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба премьер-министра. Предварительная концепция документа подразумевает увеличение территории города на 35 тыс. гектаров.

«Туркестан является культурно-духовным центром тюркского мира. Благодаря стратегическому решению главы государства о создании Туркестанской области и переноса областного центра в Туркестан будет дан мощный импульс интенсивному развитию региона. Город Туркестан располагает большим потенциалом для развития. В первую очередь, нужно подготовить генеральный план города, на основе которого будут приняты решения по развитию инфраструктуры», - отметил Мамин.

По данным пресс-службы, генеральный план Туркестана предполагает два этапа развития: первый продлится до 2035 года, второй - до 2050 года. После определения лучшей концепции 12 июля, будет объявлен международный конкурс на разработку концепции генерального плана города Туркестан. К участию в конкурсе будут приглашены казахстанские и международные архитекторы. Для оценки поступивших работ будет создана международная экспертная группа.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев сообщил, что для переноса областного центра в город Туркестан создан специальный штаб, а также разработан план передислокации органов административного управления из Шымкента в Туркестан. Мамин поручил обеспечить переезд в кратчайшие сроки. Заинтересованным министерствам и ведомствам поручено начать разработку отраслевых генеральных схем развития инженерной и социальной инфраструктуры Туркестана.

Агентство Kazakhstan Today также сообщило, что предварительная концепция генерального плана подразумевает увеличение территории города на 35 тыс. гектаров. Под строительство нового городка в восточной части Туркестана будет выделено 670 гектаров земли. На 170 гектарах планируется построить административно-деловой центр, на 300 гектарах - многоэтажные жилые дома. По плану в городе будут проживать около 65 тысяч жителей.

Указ о создании Туркестанской области глава государства подписал 19 июня 2018 года.