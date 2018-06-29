Досудебное расследование начато в отношении Гульжан Ергалиевой – МВД

Следственное управление ДВД города Астаны начало досудебное расследование в отношении бывшего руководителя газеты «Свобода слова» Гульжан Ергалиевой по подозрению в распространении заведомо ложной информации. Как сообщила в пятницу пресс-служба МВД, ранее в социальной сети Facebook журналист опубликовала пост о ДТП, в котором погиб внук писателя Олжаса Сулейменова Искандер.

«Вчера в ряде информационных агентств и среди пользователей сети интернет была распространена публикация гражданки Гульжан Ергалиевой, размещенная в социальной сети «Facebook» под заголовком «Дочь мента убила внука поэта». Информация, опубликованная автором, не соответствует действительности, так как виновная в ДТП Мухитова М. с места происшествия не скрылась и находилась на месте происшествия до окончания следственных действий, что подтверждается видеозаписью с камер видеонаблюдения и другими материалами дела, а также по результатам медицинского освидетельствования алкоголь в ее крови не обнаружен», - заявили в МВД.

В ведомстве сообщили, что ДТП зафиксировано камерами видеонаблюдения, все следственные действия проведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. По делу назначены все необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«В этой связи Следственным управлением ДВД города Астаны в отношении Гульжан Ергалиевой начато досудебное расследование за распространение заведомо ложной информации», - сообщили в ведомстве.

Здесь отметили, что «несмотря на предупреждения правоохранительных органов, факты распространения ложной информации, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей, все еще имеют место». И напомнили, что подобные действия являются преступлением в соответствии с Уголовным кодексом республики.

«В частности, в статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан установлено, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет», - подчеркнули в пресс-службе, заверив, что «по любым подобным фактам виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности, а выявление их не составляют сложности для правоохранительных и специальных органов».

22 июня текущего года на левобережье Астаны произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Позже выяснилось, что это 26-летний внук известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова – Искандер. Он был похоронен в Алматы. Накануне в ДВД столицы рассказали подробности этого дела, подтвердив, что подозреваемая по этому делу является дочерью начальника ДВД Кызылординской области.

Гульжан Ергалиева - известный казахстанский журналист, создатель и первый главный редактор газеты "Свобода слова", журнала AdamBol и других проектов.