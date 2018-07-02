В Казахстане внедрят новый метод операций опухолей головного мозга

В следующем году в Казахстане планируют внедрить новый метод лечения в нейрохирургии с использованием гамма-ножа. О нововведении сообщил президент Казахской ассоциации нейрохирургов Серик Акшулаков, передает Казинформ .

«С 2019 года мы планируем внедрить лечение маленьких опухолей головного мозга в результате ранней диагностики, сосудистое поражение головного мозга, радиохирургическим методом. Получая облучение компьютерным методом в течение 30-40 минут, больной практически вылечивается», – рассказал Акшулаков.

После внедрения необходимого оборудования этот метод лечения будет проводиться по квоте. В то же время, за рубежом на проведение данной операции требуется 25-30 тыс. евро.

«С внедрением этого метода лечения мы полагаем увеличить вдвое количество медицинских туристов. За этот год мы вылечили более 250 больных из-за рубежа, и у нас подписан меморандум с министерством Таджикистана. Сейчас планируем подписать меморандум с Узбекистаном и близлежащими российскими регионами для того, чтобы пациенты из этих стран лечились у нас», – добавил Серик Акшулаков.