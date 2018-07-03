Мир за ночь. 2-3 июля 2018 года

В Германии и Бельгии задержаны три уроженца Ирана, подозреваемые в подготовке теракта в Париже; ФБР США предотвратило атаку террористов в Кливленде, штате Огайо; киномагнату Харви Вайнштейну предъявлены обвинения по трём дополнительным статьям; более 50 иностранных компаний намерены покинуть рынок Ирана из-за санкций.

В Германии задержан иранский дипломат, в Бельгии – два бельгийских гражданина иранского происхождения. Они подозреваются в подготовке нападения на участников проходящей в Париже ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана, пишет Русская служба ВВС.

Задержанный в Германии иранский дипломат работает в иранском посольстве в Вене. Бельгийские власти не сообщили каких-либо подробностей о нем, кроме того, что дипломат, как подозревается, был в контакте с другими арестованными. У арестованных в Антверпене 38-летнего Аниса С. и 33-летней Насимы Н. изъяты 500 граммов самодельной взрывчатки ТАТР и детонатор. Им предъявлено обвинение в подготовке преднамеренного убийства и террористического акта.

Французские власти сообщили, что ведется расследование их возможных связей с арестованными в Бельгии. Один из них, Мерхад А., подозревается в преступном сообщничестве с арестованными в Бельгии.

Посольство Ирана в Австрии отказалось от каких-либо комментариев. Еще трое подозреваемых в заговоре арестованы во Франции, среди них по меньшей мере один иранец.

Федеральное бюро расследований США сообщило о предотвращении теракта в Кливленде, штат Огайо, пишет «Коммерсант». Арестованный Деметриус Питтс и его сообщники планировали осуществить теракт 4 июля — в День независимости США.

48-летнему Деметриусу Питтсу предъявлены обвинения в поддержке террористической организации за рубежом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Другие подробности операции спецслужб не приводятся, их сообщат позднее на пресс-конференции в штаб-квартире ФБР в Кливленде.

В адрес голливудского киномагната Харви Вайнштейна выдвинули обвинения еще по трем статьям помимо уже предъявленных обвинений по двум изнасилованиям. Ему грозит пожизненный срок, пишет Русская служба ВВС.

В понедельник прокуратура Манхэттена заявила, что киномагнат обвиняется еще по одному эпизоду изнасилования, а также по двум эпизодам сексуального нападения. Это одна из самых серьезных статей в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, она предусматривает наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Ранее о третьей женщине, подавшей на продюсера в суд, известно не было. Ее имя не называется, известно лишь, что речь идет об инциденте, произошедшем в 2006 году. Женщина утверждает, что Вайнштейн вынудил ее заняться с ним оральным сексом.

В конце мая обвинения в адрес режиссера выдвинули две женщины. Одна из них, актриса Люсия Эванс, также заявляет, что в 2004 году кинопродюсер заставил ее заняться с ним оральным сексом. Имя второй не разглашалось, известно лишь, что она обвинила Вайнштейна в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в комнате отеля.

Госдеп США заявил о том, что более 50 компаний собираются уйти из Ирана из-за санкций США, пишут «Ведомости».

«Более 50 иностранных компаний объявили о желании покинуть рынок Ирана, в особенности энергетический и финансовый сектора», — сказал директор подразделения Госдепартамента по политическому планированию Брайан Хук.

По словам Хука, представители этих компаний уже сообщили о своих планах. Некоторые компании решили отказаться от покупки иранской нефти после консультаций с Минфином США, европейскими и азиатскими казначействами. Хук отметил, что США продолжит оказывать на Иран экономическое давление до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику. В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкционного режима.