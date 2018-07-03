​Тенге ослаб до 343 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 342,97 тенге, показав рост на 1,25 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $79,95 млн., показав рост на $17,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:25 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,7 за баррель. Как писал Reuters, котировки снижались вечером в понедельник на фоне увеличения добычи Саудовской Аравией и Россией, а также из-за ослабления спроса на сырьё в Азии.

Добыча нефти в Саудовской Аравии в июне выросла на 700.000 баррелей в сутки к маю, показали расчёты агентства. Россия, в свою очередь, в июне 4-й месяц подряд превысила квоту по сокращению нефтедобычи в рамках глобального пакта ОПЕК+. Кувейт с воскресенья нарастит производство сырья на 85.000 баррелей в сутки, сказал в минувшие выходные глава профильного министерства страны. Сегодня же Kuwait Petroleum Corporation (KPC) впервые отправила на экспорт партию лёгкой нефти.

На торгах в понедельник рубль дешевел с оглядкой на нефть и динамику валют развивающихся рынков. Они снижались из-за угрозы замедления мировой экономики на фоне расширения глобальных торговых конфликтов.